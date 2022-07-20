Srebrenitsa şehitleri Bursa Osmangazi'de fotoğraflarla anıldı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Sırp ordusu tarafından 27 yıl önce Srebrenistsa’da katledilen binlerce Boşnak sivili anmak adına ‘Serenatsa Soykırımı’ konulu fotoğraf sergisi düzenledi. Boşnak fotoğrafçı Veliya Hasanbegoviç tarafından çekilen fotoğraflar, yapılan katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Srebrenitsa katliamının 27’inci yıl dönümü dolayısıyla ‘Srebrenitsa Soykırımı’ konulu fotoğraf sergisi düzenledi.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek işbirliğinde düzenlenen ‘Srebrenitsa Soykırımı’ fotoğraf sergisi, Boşnak fotoğrafçı Veliya Hasanbegoviç tarafından çekilen 50 fotoğraftan oluşuyor.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde açılan sergi, 27 yıl önce Bosnalı Müslümanların yaşadığı katliamı fotoğraflarla bir kez daha gözler önüne serdi.

Fotoğrafçı Hasanbegoviç’in, tarihe tanıklık etmek ve yaşanan olaylarla ilgili gerçeği ifade etmek istemesi dolayısıyla sergideki tüm fotoğraflar siyah beyaz olarak sergileniyor. Sırp ordusu tarafından tüm dünyanın gözü önünde katledilen binlerce Boşnak sivil, sergi vesilesiyle Osmangazi Belediyesi tarafından bir kez daha yad edildi.

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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Srebrenitsa Soykırımı’nın dünya tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan bir tanesi olduğuna dikkat çekti.

8 bin 372 Boşnak’ın birkaç gün içerisinde Sırplar tarafından katledildiğini hatırlatan Başkan Dündar, "Srebrenitsa, Birleşmiş Milletler’in kontrolünde ve 400 tane Hollandalı askerin koruması altında olmasına rağmen Sırp askerleri bölgeye girdi ve bu katliamı gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler bu katliama adeta çanak tuttu. Aliya İzzetbegoviç’in “Ne yaparsanız yapın ama soykırımı asla unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır” sözünü hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyor ve Osmangazi Belediyesi olarak Srebrenitsa Soykırımı’nın hatırlatmak adına etkinlikler düzenliyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin emperyalist ülkelere karşı tarih boyunca her zaman dik bir duruş gösterdiğine vurgu yapan Başkan Dündar, yerel belediye olarak, soykırıma dikkat çekmek adına iki yıldır fotoğraf sergisi düzenlediklerini, herkesin gelip görmesini tavsiye ettiğini söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ise, Türkiye Cumhuriyeti olarak Bosna halkının hakları için mücadele etmeyi boynumuzun borcu olduğunu bildiklerini kaydederek, "Mazlum ve mağdur Bosna’nın yanında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz. Bağrımıza taş basıyor tüm yüreğimizle diyoruz ki; “Dünya beşten büyüktür; mazlum milletler sahipsiz değildir.” Ay-yıldızlı bayrağın gölgesini hasret ve ümitle bekleyen dünyanın bir çok yerinde merhamet, vicdan, adalet, tevazu deyince ecdadımızı hayır ve minnetle yad eden milletler için güçlü kararlı bir siyaset yürütmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir de, Avrupa’nın orta yerinde yaşanan vahşeti ve soykırımın asla unutulmaması gerektiğine vurgu yaparak, Srebrenitsa Soykırımı Fotoğraf Sergisi'nin yaşanan katliamı ve acıyı bizlere bir kez daha hatırlattığını belirtti. Bosna-Hersek Bursa Fahri Konsolosluğu Konsolos Yardımcısı Cenita Kocaman da, yaptığı konuşmada Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının hatırasına sahip çıktığı için Başkan Dündar’a teşekkürlerini sundu.