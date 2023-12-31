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Sporda, sağlıkta, eğitimde Kocaeli sizinle

YAŞAM 31.12.2023, 09:46
Sporda, sağlıkta, eğitimde Kocaeli sizinle

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadın, aile ve çocuklara yönelik 2023 yılında spordan, sağlığa, eğitimden sosyal ve kültürel etkinliklere kadar çok sayıda projeye imza attı.KOCAELİ (İGFA) - Kadın, aile ve çocuklara yönelik hizmetler sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 2023 yılı içerisinde spordan, sağlığa, eğitimden danışmanlığa, kadar çok sayıda sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirdi. Bu kapsamda kadınlara 668 Bin 843 hizmet verilirken, çocuklara ise 50 bin 223 hizmet sağlandı.

Yoğun iş hayatı ve ev işleri ile meşgul olan kadınlarımızın yaşam becerilerinin arttırılması ve ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla önleyici ve destekleyici faaliyetlerle çalışmalar yürütüldü. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi il genelinde bulunan Anne Şehir Merkezlerinde kadınların yönetimde temsili, şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama daha aktif katılımı amacıyla fiziksel aktivite (step-aerobik, pilates, zumba, sağlıklı yaşam yürüyüşleri, obezite ile mücadele programı ve ileri yaş egzersizleri) gibi işlerde hizmet sayısı 15 bin 124 iken, sağlık alanında 1.701 fizyoterapi hizmeti ve 14 bin 958 sağlıklı beslenme ve diyetisyen desteği sunuldu. 2023 yılı içerisinde sosyal ve kültürel etkinlikler de ise 38 bin 981 hizmet sunuldu.

AİLE HİZMETLERİ

Ailem Kocaeli projesi ile milli-manevi değerlerimiz doğrultusunda, toplumsal gelişimi, aile olma/aile kalabilme süreçlerini destekleyen, kadın, aile ve çocuk temelli çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda bireylerin, fiziksel, ruhsal, sosyal yönden sağlıklı gelişimlerine destek olmak, toplumsal katılımı ve farkındalığı arttırmak amacıyla eğitim, seminer ve söyleşiler düzenleniyor. Danışmanlık hizmetleriyle bireysel yetişkin danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı, aile danışmanlığı ve sağlıklı beslenme danışmanlığı yer alıyor. Eğitim hizmetleri bünyesinde 1 bin 267 kişiye Mutlu Şehir Okulları başlığı ile Mutlu Ebeveynler Okulu, Mutlu Çocuklar Okulu, Mutlu Evlilikler Okulu ve Aile Atölyeleri düzenlendi. Ayrıca Sağlıklı Yaşam Okulunda “Nefes Teknikleri ve Kadın Biyolojisi” eğitimlerinden 855 kişi faydalandı.

ÇOCUK HİZMETLERİ

Çocuk hizmetleri kapsamında ise; okul öncesi eğitim sınıfları, çocuk gelişim atölyeleri, çocuk oyun alanları, eğlenceli atletizm, at biniş eğitimi, çocuk zumbası ve eğitim hizmetleri gibi birçok hizmet sunuluyor. 4-6 yaş arası çocukların eğitimine katkı sağlayan okul öncesi eğitim sınıfları ve anne yanı sınıflarımızda 13 bin 539 hizmet sayısına ulaşılmışken, at biniş eğitimlerimizden bin 637 çocuk faydalandı. Çocuk gelişim atölyeleri kapsamında çocuk zumbası, hareketli hayaller atölyesi, drama atölyesi, at biniş eğitimleri, minik kâşifler atölyesi, minik eller atölyesi, mental aritmetik, düşümde drama ve eğlenceli sayılar atölyeleri ile çok farklı konularda çocukların bilgi, beceri ve duygusal gelişimlerine katkı verecek etkinlikler düzenlenmiştir. Bunların yanı sıra Ailemle birlikte çocuk etkinlikleri gibi birçok faaliyet düzenlendi.

ÇOK YAKINDA HİZMETTE; LOKOMOTİF ÇOCUK KÖYÜ

3-6 yaş arası çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak hedefi ile yola başlayan Lokomotif Çocuk Köyü’nde doğadan bilime, sanattan spora, gastronomiden psiko-sosyal etkinliklere kadar farklı atölyeler yer alacak. Doğu Kışla Parkı içinde projelendirilen Lokomotif Çocuk Köyünde, “Mutlu Şehir Mutlu Çocuk” sloganı ile çocuklar, özgürce kendilerini ve yaşamı keşfedebilecek. “Çocuk büyür anıları kalır” çocukların anılarında yer almak için özgün fikir ve sınır tanımaz hayallerle dolu olacak olan Lokomotif Çocuk Köyü çok yakında hizmete başlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kadın, aile ve çocuklara yönelik sunulan hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız 0 262 318 27 25 numaralı telefonu arayabilir.

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