Sporda başarının sırrı onlardan geçiyor

Hangi spor dalı ile uğraşanlar spor psikologlarına başvurmalıdır? Spor psikolojisi, sporculara nasıl destek sağlar? Psikolog Muhammet Timur, Herkes Duysun mikrofonuna spor psikolojisi ile ilgili açıklamada bulundu. Timur, spor psikologları ile çalışan sporcuların başarı oranının yükseldiğini söyledi.Esmanur GÜLBAHAR - Rüstem PEHLİVANLAR - Aslı YEŞİLYURT - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Spor psikolojisi, psikolojinin spor ve egzersiz sırasında performansı etkileyen psikolojik ve zihinsel faktörlerini araştırır ve bulguları bireysel ve takım performansını artırmakta kullanır.

Spor psikolojisinin, psikolojinin bir alt dalı olduğunu belirten Spor Psikoloğu Muhammet Timur, bu dalın geçtiğimiz yıllarda psikolojinin alt dallara ayrılmasıyla ortaya çıktığını belirtti.

"Spor psikolojisi özellikle profesyonel anlamda spor yapanların desteklenmesini amaçlar" diyen Timur, sporun, psikolojik boyutunun ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

“Spor deyince akla bir eğitmen ya da koç gelir, kondisyon gelir, masör ve sakatlıklıklar için fizyoterapi gelir. İnsan hayatının her anında ruhsal ve bedensel yapısı bir arada olduğu için psikolojik boyutu ihmal edilirdi" diyen Timur, "Profesyonel sporcular ve özellikle de bireysel sporcuların spor psikologları vardır. Bu alanda psikoloji sonrası yüksek lisans yapılarak eğitimler veriliyor. Sporculuk süreci yoğun stres ve yoğun antrenmanlı bir süreçtir. Müsabaka zamanı özellikle güreş ve tenis gibi bireysel branşlarda sürekli bir stres yönetimi ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak sporcuların destek alması gerekiyor. Profesyonellerden destek alırlar" diye konuştu.

Profesyonel psikologlardan destek alan sporcuların başarılarının arttığını belirten Psikolog Timur, “Ülkemizde 2010 yılı sonrası bu iş ivme kazandı. Bu konuda iyi ve doğru profesyonellerden destek alan sporcuların hem uluslararası hem de yerel anlamda başarıları artmış bulunmaktadır. Avrupa’da bazı spor salonlarında hem fizyoterapist hem diyetisyen hem de spor psikologları vardır. Henüz bizim ülkemize yansımadı ama gidişat bu yönde ilerliyor.” dedi.