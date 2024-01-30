Son Dakika

Sporcu fabrikası Kocaeli’de genç yetenekler keşfediliyor

YAŞAM 30.01.2024, 11:06
Sporcu fabrikası Kocaeli’de genç yetenekler keşfediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde (SPORTAM) yapılan test ve ölçümlerle genç yetenekler keşfediliyorKOCAELİ (İGFA) - Ortak akılla kentin spor hafızasını oluşturarak tüm spor branşlarını mercek altına alan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Spor Master Planı için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde (SPORTAM) eğitim alan öğrencilerin motorik özellikleri bilimsel temelli test ve ölçümlerle tespit edilerek yetenekli olanlar ilimizdeki spor kulüplerine sporcu olarak kazandırılıyor. Kocaeli’nin sporun başkenti olması için alanında uzman bilim insanlarıyla kentin spor geleceğini tasarlayan Büyükşehir, yeni şampiyonların yetişmesine imkan sağlıyor. Kocaeli’de genç yetenekler, uluslararası standartlara uygun şekilde üst düzey sporcu olarak yetiştiriliyor.

YETENEKLİ SPORCU ADAYI KEŞFİ PROGRAMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilgili kurumlarla gerçekleştirilen fikir alışverişleri ve Spor Şurası’nda alınan kararlar ışığında kentimizdeki spor ve sporcu verimini artırmak için potansiyel keşfi taramalarının yanı sıra daha profesyonel bir yaklaşım olan Yetenekli Sporcu Adayı Keşfi Programı’nı geliştirdi. Büyükşehir Belediyesi Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde (SPORTAM) Yetenekli Sporcu Adayı Keşfi Programı ile spor okullarında eğitim alan öğrencilerin motorik özellikleri bilimsel temelli test ve ölçümlerle tespit edilerek yetenekli olanlar Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü ve ilimizdeki spor kulüplerine kazandırılıyor.

ÖĞRENCİLERİN SPOR KARNELERİ ÇIKARILIYOR

Yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen ücretsiz spor okullarına kayıtlı tüm öğrenciler antrenörleri tarafından ön teste alınıyor. Ön test verileri SPORTAM tarafından değerlendirilen ve motorik özellikleri iyi seviyede olan öğrenciler Eurofit testine davet ediliyor. Test sonucunda 11-14 yaş arasındaki öğrenciler yatkın oldukları branş varsa Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü ve ilimizde bulunan spor kulüplerine yönlendiriliyor.

BİR YIL BOYUNCA TEMEL EĞİTİM ALIYORLAR

Eurofit test verileri değerlendirilen 6-10 yaş arasındaki öğrencilerden motorik özellikleri iyi seviyede olanlar programın temel eğitim grubuna seçiliyor. Yetenekli Sporcu Adayı Keşfi Programı öğrencileri 1 yıllık temel eğitim süresince bilimsel temelli ölçümlerle takip altında tutularak yatkın oldukları branş tespit ediliyor. 1 yılın sonunda öğrenciler Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü ve ilimizdeki spor kulüplerinde yatkın oldukları branşa yönlendiriliyor. Yönlendirme sonrasında da öğrenciler SPORTAM tarafından branşlarına özgü bilimsel temelli testlerle takip ediliyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL 328 ÖĞRENCİ SEÇİLDİ

Geçtiğimiz yıl Yetenekli Sporcu Adayı Keşfi Programı kapsamında spor okullarına kayıtlı 20 bin 102 öğrenci ön teste alınırken yapılan değerlendirmeler sonucunda bin 664 öğrenci Eurofit testine çağırıldı. 824 öğrencinin katıldığı test sonucunda İzmit bölgesinden 182, Gebze bölgesinden 109, Karamürsel bölgesinden 37 öğrenci olmak üzere toplam 328 öğrenci programa seçilerek Temmuz 2023’te 1 yıllık temel eğitime başladı. Doğrudan yönlendirme grubunda ise Kağıtspor Kulübü voleybol, basketbol branşı altyapı çalışmaları için 2 grup öğrenci yönlendirilerek çalışmalara başlandı.

SPORTAM, EUROFİT TEST BATARYASINI GELİŞTİRDİ

Eurofit testleri çocuklarda ve gençlerde mevcut olan yeteneğin tanımlanması ve değerlendirilmesi, araştırmalarda yararlanılabilecek, okullarda ve kulüplerde kullanılabilecek yöntemlerin geliştirilmesi için ‘Avrupa Konseyi Spor Gelişim Komitesi’nin himayesinde yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarıldı. Ölçümler standart bir protokol haline getirilmiş Eurofit test bataryası ile yapılıyor. Batarya SPORTAM tarafından temel noktalardan yola çıkılarak geliştirildi. Fiziksel uygunluk, kesin ve güvenilir değerleri, eğitimci ve politikacıların bu alanda alınması gereken önlemler açısından yol gösterici oluyor. Fiziksel uygunluk, yalnızca beden eğitimi ve spor alanında değil; sağlık eğitimi ve genel iyilik hali için de gerekli. Kontrollü koşullar altında yapılacak fiziksel uygunluk testleri, sağlık, beslenme, beden eğitimi ve spor alanlarında çocuklarla ilgili ulusal politikaların saptanmasında yardımcı oluyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 23 60
2. Galatasaray 23 60
3. Trabzonspor 23 37
4. Beşiktaş 23 36
5. Rizespor 23 35
6. Antalyaspor 23 34
7. Kasımpasa 23 32
8. A.Demirspor 23 31
9. Başakşehir 23 30
10. Kayserispor 23 30
11. Sivasspor 23 29
12. Ankaragücü 23 28
13. Alanyaspor 23 27
14. Samsunspor 23 26
15. Hatayspor 23 25
16. Karagümrük 23 24
17. Gaziantep FK 23 23
18. Pendikspor 23 23
19. Konyaspor 23 21
20. İstanbulspor 23 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 48
2. Göztepe 20 39
3. Kocaelispor 20 39
4. Bodrumspor 20 35
5. Ahlatçı Çorum FK 20 34
6. Bandırmaspor 20 33
7. Sakaryaspor 20 33
8. Gençlerbirliği 20 31
9. Boluspor 20 29
10. Ümraniye 20 24
11. Manisa FK 20 23
12. Erzurumspor 20 23
13. Keçiörengücü 20 23
14. Adanaspor 20 20
15. Şanlıurfaspor 20 19
16. Tuzlaspor 20 19
17. Altay 20 11
18. Giresunspor 20 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. Brighton 21 32
8. M. United 21 32
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 21 29
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 22 55
2. Real Madrid 21 54
3. Atletico Madrid 21 44
4. Barcelona 21 44
5. Athletic Bilbao 22 42
6. Real Sociedad 22 36
7. Real Betis 22 34
8. Valencia 22 32
9. Las Palmas 22 31
10. Getafe 21 29
11. Deportivo Alaves 22 26
12. Osasuna 21 26
13. Rayo Vallecano 21 24
14. Villarreal 22 23
15. Mallorca 22 20
16. Sevilla 22 17
17. Celta Vigo 22 17
18. Cadiz 22 16
19. Granada 22 11
20. Almeria 22 6