Söz vatandaşta... 5 yıllık koma sonrası ilk soru ne olurdu?

Herkes Duysun ekibi vatandaşlara sordu. “5 yıl boyunca komada kalıp uyandıktan sonra ilk ne sorardınız?”.. Söz Vatandaşta programında alınan cevaplar...Esmanur GÜLBAHAR - M.Taha ÇELİKBAŞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Halkın çoğunluğu “5 yıl boyunca komada kalsam uyanınca ilk olarak ailemi merak ederdim” derken, bazı vatandaşlar da “Başımızda hala aynı insan mı var? Annem ve babam nerede? Neredeyim? Dolar kuru ne oldu? Bana ne oldu? En son KPSS’ye girmiştim. Atanmış mıyım? Eşcinsellik bitti mi? Motorumu merak ederim. Çocuklarımı ve torunlarımı merak ederdim. Ben kaç sene uyudum?” sorularını sordu.

“DOĞRU CENNETE, HURİLERİN İÇİNE”

Bir vatandaş ise kendisine uzatılan mikrofona, “Rahat nefes alıyorum diye Allah’ın nimetlerine şükür ederim. Kelime-i şehadet getirip uçacağım inşallah. Peygamberimizi göreceğim, sesini duyacağım, kokusunu alacağım. Doğru cennete, hurilerin içine.” dedi.