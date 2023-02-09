Soyer: “Destek kampanyamızı büyüterek sürdürüyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde seferber olan İzmir’den deprem bölgesine destekler artarak sürüyor. 3 günün sonunda 92 tır, 42 kamyon, 3 uçak ve 1 gemiyle gerekli malzemeler depremzedelere gönderildi. Başkan Tunç Soyer, “İnsani yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyoruz. Destek kampanyamızı da büyüterek sürdürüyoruz" dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem sonrasında başlattığı destek çalışmaları artarak devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı Umut Hareketi de yurttaşların desteğiyle büyüyor. İzmir’den deprem bölgesine ulaştırılmak üzere üç günde 92 tır, 42 kamyon, 3 uçak ve 1 gemi insani yardım malzemesi, ekipman ve personel Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Osmaniye, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve İskenderun’a ulaştı.

Soyer: “Çok büyük ihtiyaç var” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Umut Hareketi'ni büyütmek gerektiğini belirterek “İlçe belediyelerimiz, yardımseverlerin desteği ve kendi olanaklarımızla insani yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyoruz. İzmir'den Gaziantep, Adana, Malatya, Osmaniye, Hatay, İskenderun, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’ya gönderilen desteğin miktarı sürekli artıyor. Yeterli mi? Hayır! Afet bölgesinde başta yiyecek, su ve battaniye olmak üzere çok büyük ihtiyaç var. Destek kampanyamızı büyüterek sürdürüyoruz. Yurt içi ve yurt dışından umuthareketi.izmir.bel.tr, birkirabiryuva.org ve toplama merkezlerine yardımlarınızı bekliyoruz” dedi.

Mobil mutfak çalışıyor Şu ana kadar 353 bin battaniye ve yorgan, 7 bin 240 elektrikli ısıtıcı ve soba, 366 bin litre içme suyu, 16 bin 371 paket bebek bezi, 3 bin 918 paket bebek maması, 7 bin 548 paket hijyenik ped, 686 bin 376 parça giysi, ilk yardım malzemesi, uyku tulumu, gıda kolisi, ayakkabı, tıbbi malzeme, tekerlekli sandalye gibi tonlarca insani yardım malzemesi ihtiyaç bölgelerine gönderildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin arama kurtarma ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor. Günlük 9 bin öğün sıcak yemek üreten mobil mutfak da hizmete girdi.

Herkes orada İzmir’in dört bir yanından yardımların toplandığı ana lojistik merkezi konumundaki Fuar İzmir’de yoğun faaliyet sürüyor. Fuar İzmir’e gönüllü olarak gelen doktor, eczacı, hemşire ya da tıp, eczacılık ve hemşirelik fakültesi öğrencileri, bölgeye gönderilmek üzere bağışlanan sağlık malzemeleri ile ilaçların ayrıştırılıp sınıflandırılması için aralıksız çalışıyor. İlgili kurumlar ve bölgedeki sağlık çalışanlarından gelen ihtiyaç listelerine göre, belirtilen tıbbi malzeme ve ilaçlar resmi kurumların koordinasyonuyla gönderiliyor.

Bölgeye binlerce soba ile birlikte odun, kömür gibi yakacak malzemeleri de tırlara ve kamyonlara yüklenerek gönderiliyor.