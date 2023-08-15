Soyer: “Büyükşehir kale gibi ayakta”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ağustos ayı meclisinin ilk oturumunda kent gündemine ilişkin açıklamalar yaptı. Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm engellemelere rağmen kale gibi ayakta, hizmet üretmeye devam ediyor” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Meclis gündemindeki tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste Başkan Soyer Türkiye’de ilk defa kooperatif modeliyle yürütülen kentsel dönüşüm projesi hakkında açıklama yaptı. Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, gururuyla, onuruyla bu projenin arkasındadır. Bu proje tüm Türkiye’ye örnek olacaktır. Kooperatifçilik denilen bir modeli ilk defa kentsel dönüşüm alanında uyguluyoruz. Biz kooperatifçiliği sadece tarımda uygulamıyoruz, ulaşımda, kentsel dönüşümde uyguluyoruz. Çünkü bu memleketin ürettiği, refahı halka yaymak istiyoruz. İzmir’de kurulan kooperatiflerde çok saygın iş insanları var. İzmir’in çok saygın insanları bu kooperatifi kurdu. 200’ün üzerinde üyesi var ve imalata başladılar. Ben kooperatif başkanlarını bir sonraki oturumda buraya davet edeceğim, ne yaptıklarını birlikte görelim” şeklinde konuştu.

“Koku arıyorsanız başka yere bakacaksanız” İzmir Körfezi’ndeki koku iddialarına da yanıt veren Başkan Soyer, “Bizim yaptığımız şey gizlilikle bir şeylerin üstünü örtmek değil. Olabildiğince şeffaf; hatta herhangi bir iş kolunda karşılaşılmayacak kadar şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Çok açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum; ne Körfez’den ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden kötü koku geliyor. Körfez’deki kokuyu da bitirdik. Tertemiz İzmir Büyükşehir Belediyesi. Koku arıyorsanız başka yere bakacaksanız. İzmir Körfezi de İzmir Büyükşehir Belediyesi de tertemiz imbat kokuyor. Kentsel dönüşüm konusunda tüm İzmirlilerin içi rahat olsun. Çünkü bu modelin teminatı yine İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir. Bizim tespit ettiğimiz hata nedeniyle kırımını yaptıran, kendi yaptığımız işi kuşku duyduğumuz için yıktıran biziz. Kimsenin kuşkusu olmasın İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlinin hakkını koruma konusunda kale gibi ayaktadır” dedi.

“İzmir halkı neyi affetmeyeceğini çok iyi biliyor” Başkan Soyer tüm engellemelere rağmen Büyükşehir’in dimdik ayakta olduğunu belirterek konuşmasını şöyle tamamladı: “İzmir halkı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iş yapamaz hale gelmesi için didinenleri, gücünü kısıtlamaya çalışanları, iş yaptırmamak için her türlü ayak oyunu yapanları asla affetmeyecek. Meclis üyesi arkadaşlar İzmirlilere hala verilmeyen çöp döküm sahası için belki konuşmak isterler. Belki satılmak istenen Alsancak Limanı, verilmeyen mezarlık alanı hakkında konuşmak isterler. Konuşacağımız çok şey var aslında. Sizlerden bir sonraki oturumda bu konularla ilgili söz almanızı bekliyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm engellemelere rağmen kale gibi ayakta durmaya, hizmet üretmeye devam ediyor. Göreceksiniz İzmir halkı neyi affedip neyi affetmeyeceğini çok iyi ayırt edecek.”