SosyalBen Vakfı'ndan kırsaldaki çocuklara 'sosyal' etkinlik

"Her Çocuğun Oyun Hakkı Vardır’" diyerek yola çıkan SosyalBen Vakfı, Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçesine bağlı Örenkaya köyü çocuklarına, ‘Umut Parkı’nı hediye etti.İsteniş Hakan TÜPLEK / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Bugüne kadar 6 köyde çocukları parka kavuşturan Sosyal Ben Vakfı, 7’nci Umut Parkını Sandıklı ilçesine bağlı Örenkaya köyünde yaptı.

3 gün boyunca Örankaya köyünde kalan SosyalBen Vakfı gönüllüleri, bu süre içerisinde Örenkaya İlkokulu ve Ortaokulundaki öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenlediler.

Okul bahçesine kurulan Umut Parkı’nın açılışına Sandıklı Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt da katıldı. Bozkurt, okul yöneticileri ve öğrencileri ile bir süre sohbet ederek, bilgiler aldı.

Umut Parkı'nı Örenkaya’ya kazandıran SosyalBen Vakfı yöneticilerine öğrenciler adına teşekkür eden Sandıklı Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, köy çocuklarının eğitiminde oyun parklarının önemine dikkat çekti.