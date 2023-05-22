Sosyal medyadan çağırdığı gençlerle buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gün boyu çeşitli etkinliklere sahne olan Ganita’da gençlerle buluştu. Sosyal medyadan gençleri çay içmeye davet eden Başkan Zorluoğlu, “Gençlerimizin değerlendirmeleri ve eleştirileri bizler için çok kıymetli” dedi.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, gençleri Ganita’da çay içmeye davet etti. Paylaşımı gören ve çoğu üniversite öğrencisi olan gençler davete yoğun ilgi gösterdi. Başkan Zorluoğlu’nun Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği projelerle ilgili açıklamalarda bulunduğu programda keyifli anlar yaşandı.

GENÇLERİN DÜŞÜNCELERİ ÇOK KIYMETLİ

Gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Zorluoğlu, “Gençlerimizin fikirlerine her zaman çok önem veriyorum. Sık sık gençlerle bir araya gelerek çalışmalarımız ve şehir hakkındaki düşüncelerini öğrenmekten mutluluk duyuyorum. Projelerimizle ilgili gençlerimizin ufku bizlere de yön veriyor. Gençlerin değerlendirmeleri ve eleştirileri bizler için hakikaten çok kıymetli” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Trabzon’da yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getiren ve teşekkür eden gençler, merak ettikleri konularla ilgili Başkan Zorluoğlu’na sorular yöneltti. Soruları içtenlikle yanıtlayan Başkan Zorluoğlu ile gençler arasındaki diyaloglar güldürdü.

ETKİNLİKLER YAZ BOYUNCA SÜRECEK

Öte yandan yaz boyunca Ganita’da çok çeşitli etkinlikler ve konserler olacağını da müjdeleyen Başkan Zorluoğlu, yeniden buluşmak temennisiyle gençlerle vedalaştı.