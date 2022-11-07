Sosyal medya fenomenleri Bursa Yıldırım'da gençlerle buluştu

Bursa'da Yıldırım Belediyesi, sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medya ve dijital mecralarda ürettikleri kaliteli içeriklerle öne çıkan sosyal medya fenomenlerini Yıldırımlı gençlerle bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, sosyal medyada ürettiği içeriklerle gençlerin sempatisini kazanan Mustafa Akan, Adem Metan ve Hakkı Alkan’ı Yıldırımlı gençlerle bir araya getirdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gün boyunca ağırladığı içerik üreticilerine ilçede yapılan çalışmaları, hizmetleri anlattı. İçerik üreticileri ayrıca Yıldırım’ın dünyaca ünlü tarihi mekanlarını da gezerek, Yıldırım Belediyesi’nin ihya çalışmalarını yakından gördü. Konuklar, Cumalıkızık, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, İklim ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Balaban Mesire Alanı, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi ve Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ziyaretlerinin ardından Barış Manço Kültür Merkezi’nde ‘Dijital Çağda Genç Olmak’ konusu üzerine genç katılımcılarla sohbet etti.

Programa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, meclis üyeleri ve gençler katıldı. Gençlerin tercihleri ve yönelimlerinin göz önünde bulundurularak tecrübe paylaşımlarının aktarıldığı program, dinleyenlerinden tam not aldı.

Program sonunda Başkan Oktay Yılmaz ve konuklar, Yıldırım ile ilgili sorduğu sorulara doğru cevap veren katılımcıları ödüllendirildi.

PROJELERDE ÖNCE GENÇLİK

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bir şehri şehir yapanın aslında insanın kendisi olduğunu ve yapılan yolların, dönüşümlerin, yeşil alanların, kütüphanelerin ancak insanla buluşunca anlam ifade ettiğini söyledi.

Gençliğe yönelik yatırımlardan işe başladıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Bursa’nın en güzel kütüphanesi olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ni ilçemize kazandırdık. Geçtiğimiz hafta da uyumayan kütüphanelerimizin ikincisini açtık. Yine TEKNOFEST’e hazırlanan gençlerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz. Bunların yanı sıra Yıldırım’a yeni spor merkezleri kazandırıyoruz. Sporu yalnızca fiziksel bir eğitim olarak görmüyor, evlatlarımıza takım ruhunu aşılamaya, disiplinli olmayı, kazanmayı ve kaybetmeyi öğretiyoruz. Biliyoruz ki gelecek asır Türkiye'nin asrı olacak. Çünkü Türkiye barışı, selameti, insanlığı temsil ediyor" diye konuştu.

Program, Başkan Oktay Yılmaz ve misafirlerin kültür merkezi girişinde kurulan TEKNOFEST stantlarını ziyaret etmesiyle sona erdi.