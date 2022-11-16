Sosyal Market hayırseverler ile yüzleri güldürüyor

Ordu’da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in girişimleri ile kurulan Sosyal Market, ihtiyaç sahiplerine gereksinimlerini giderme konusunda kolaylık sağlıyor. Marketin malzeme stokunu hiç boş bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, firmalar ve hayırseverlerden de büyük destek görüyor.ORDU (İGFA) - Ağustos 2021’den bu yana dezavantajlı vatandaşlara hizmet veren Sosyal Market şehirde bulunan diğer marketleri aratmıyor. A’dan Z’ye her türlü ihtiyacın yer aldığı bu markette vatandaşlar modern şartlar altında alışveriş yapabiliyor. Sosyal markete gelerek veya mobil uygulama üzerinden alışverişini tamamlayan vatandaşlar gereksinimlerini kolayca giderebilirken marketten de hiçbir ücret ödemeden çıkıyor.

SOSYAL MARKET ARACILIĞIYLA İHTİYAÇ SAHİPLERİ İLE BULUŞUYORLAR

Her türlü imkânı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kullanan Büyükşehir Belediyesi marketin malzeme stokunu boş bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesine bu konuda destek olmak isteyen firma ve hayırseverlerden de markete bağış desteği geliyor.

İhtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştırmak isteyen hayırseverler bağışlarını Ordu Büyükşehir Belediyesinin Sosyal Market hizmeti ile gerçekleştiriyor. Giyimden kırtasiyeye, gıdadan temizlik malzemesine kadar ihtiyaçları temin eden hayırseverler bağışları markete teslim ediyor. Dezavantajlı vatandaşlar bu bağışları ister online sistemle isterlerse bizzat markete gelerek alabiliyorlar.

AÇILDIĞI GÜNDEN BU YANA 40 FİRMA VE HAYIRSEVERDEN BAĞIŞ DESTEĞİ

Sosyal Market hayırsever firma ve kişilerden de büyük destek görüyor. Marketin raflarını boş bırakmayan hayırsever kurum ve kuruluşların sayısı her geçen gün artıyor. Sosyal Market’e geçen ay bağışta bulunan firma ve şahıs sayısı 32 iken kasım ayında bu rakam 40’a yükseldi.