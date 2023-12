Sosyal Hizmetler 2023'te on binlere ulaştı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Birimleri, 2023 yılında 7’den 70’e her yaştan vatandaşa eğitimden kurslara sosyal yardımlardan destek çalışmalarına kadar on binlere ulaşarak yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. Ğ ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Özel Gereksinimliler Şube Müdürlüğü, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), 2023 yılında yaptıkları çalışmalarla 7’den 70’e on binlerce bireye ulaşarak hizmetlerini artırarak sürdürdü.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in 2001 yılında “Her Ev Bir Atölye” sloganı ile eğitim faaliyetlerine başlayan ve bugüne kadar 330 branşta 270 binin üzerinde vatandaşa ücretsiz hizmet veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), 2023 yılında 253 branşta 1075 kurs açarak bu kurslara yaklaşık 20 bin kursiyerin katılımını sağladı.

ESMEK, Temmuz ayında 7-14 yaş arası çocuklara yaz okulu düzenlerken 3 bin 110 çocuğun eğitimlerden faydalanmasını sağladı. ESMEK 2023 yılında bir merkez ile başladığı Oyun Evi uygulamasına 8 merkez daha ekleyerek toplamda 9 merkezde oyun evi açtı. 60 yaş üstü bireylerin spor, eğlence ve hareket atölyelerini kapsayan Sağlıklı Yaş Alma Okulu açan ESMEK, düzenlenen atölyelerle 181 kıdemli vatandaşı bir araya getirdi. ESMEK bir diğer önemli projesi olan Kitap Toplama Kampanyası ile toplanan 10 binin üzerinde kitap, geneli doğuda ve güneydoğuda olan köy okullarına gönderildi.

ESMEK Kursiyerleri Dönem Sonu El Sanatları Karma Sergisi Yansımalar başta olmak üzere yıl boyunca atölyeler, söyleşiler, ilçe panayırları, eğitimler, sempozyumlar, konserler gibi çok sayıda etkinlik düzenlenirken, Büyükşehir Gençlik Merkezi ve Büyükşehir Osmangazi Gençlik Merkezi ile de gençlere yönelik kamplar, atölyeler, geziler, doğa yürüyüşleri ve eğitimlerle yıl boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğünce ise 2023 yılı içerisinde “Sevgi Eli Uzatıyoruz” evde kişisel bakım hizmetleri kapsamında 506 vatandaşa 6 bin 689 kuaförlük hizmeti, 881 vatandaşa 16 bin 336 hasta yıkama hizmeti verildi. Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri hakkında bilgi veren yetkililer, “2023 yılı içerisinde 7.949 kişi gıda, 2.588 kişi kahvaltılık, 2.984 kişi kömür, 229 kişi bebek bezi, 501 kişi hasta bezi, 45 kişi yol, 148 kişi geçici barınma, 26 üniversite öğrencisine geçici barınma, 55 kişi ev eşyası, 1.405 öğrenci kırtasiye malzemesi ve çanta yardımından, 6.430 kişi öğrenci beslenme paketinden faydalanmıştır. 956 hane bağış un yardımından faydalanmıştır. Sosyal Destek Kartı; gıda desteğinden 20 kişi, yakıt desteğinden 7 kişi, çölyak desteğinden 95 kişi, PKU desteğinden 6 kişi faydalanmıştır. Temel Destek Kartlı Yardımdan 20.426 kişi faydalanmıştır. 40 haneye Hoş Geldin Eskişehirli Bebek ziyaretleri yapılmış, 63 çocuğa Es-Çocuk Evinde eğitim desteği verilmiştir. Eskişehir'e gelen 3.392 depremzede aileye gıda, kahvaltılık, hasta bezi, bebek bezi ve temizlik seti desteği verilmiştir.” dediler.

Yetkililer ayrıca 2023 yılı içerisinde merkez ve ilçeler olmak üzere 14 bin 510 vatandaşın sosyal incelemesinin de yapıldığını belirttiler.

Özel Gereksinimliler Şube Müdürlüğü’nün Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Birimi, Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi, Çocuk Hakları Birimi ve Engelli Hizmetleri Birimleri de yıl boyunca yaptıkları çalışmalarla yoğun bir dönem geçirdi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Birimi, şehit aileleri ve gaziler ile birlikte yaptığı çalışmalarla koordinasyon görevini başarıyla yürüttü. Dernek ziyaretleri, 18 Mart ve 19 Eylül şehit aileleri ve gazilere ev ziyaretleri, dernek ziyaretleri, törenlere katılım, belediye ile ilgili istek ve taleplerin takibi ve karşılanması, “Tarih yazan gazilerimiz anlatıyor çocuklarımız dinliyor” gibi anlamlı çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.

Engelli Hizmet Birimi de, Beyaz Baston Haftası, Otizm Farkındalık Günü gibi özel günlerde Çocuk Hakları Birimi ile birlikte görme engelli çocuklar için farkındalık atölyesi düzenledi. Engelli derneklerine iftar yemelerinin yanı sıra Dünya Engelliler Günü’nde empati parkuru ve düzenlenen yemek ile 1100’den fazla vatandaşı bir araya getiren birim, Macbeth adlı tiyatro oyununa engelli bireylerin ücretsiz katılımını sağladı.

Çocuk Hakları Birimi ise yıl içerisinde 50 tane farklı sınıf ile birlikte Akran Zorbalığı, Dijital Bağımlılık, Çocuk Hakları, İklim Krizi atölyeleri gerçekleştirdi. 26 otizmli ve 10 down sendromlu çocuk da sınıflara kaynaştırma olarak yerleştirildi ya da düzeylerine göre ayrı gruplar halinde atölyeler düzenlendi. Yaşanılan deprem afeti sürecinde şehrimize gelen çocuklara ve ilerleyen zamanlarda Eskişehirli çocuklara da psikolojik danışmanlık desteği verildi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, “Ara tatil sürecinde veli seminerleri düzenledik. 8 tane ilçemize giderek ESMEK'lerimizde çocuklarımıza eğitim verdik. Yaz döneminde farkındalık atölyeleri ve geziler düzenledik. Çocuk danışma kurulumuz ile dönem dönem toplantılar alarak önümüzdeki süreçleri onların kararları doğrultusunda planladık. 6 tane ilçemizde düzenlenen panayırlarda sokak oyunları ile çocuklarımızla buluştuk. 71 Evler ve ESMEK birimlerimizde çocuk şenliği düzenledik.” dediler. Çocuk Hakları Birimi ayrıca eğitim gezileri, ziyaretler, atölyeler, kutlamalar ve gösterilerle dolu dolu bir yıl geçirdi.

Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi de bünyesinde hizmet alan mental retardasyon, otizm ve alzheimer tanısı bulunan bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. 2023 yılı içerisinde tiyatro, Porsuk tekne gezisi, piknik etkinlikleri, Masal Şatosu ve Sazova Parkı gezileri, açık hava etkinlikleri ve müzikli söyleşiler gibi çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.