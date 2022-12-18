Sosyal beceriler istihdama etken olacak

Wyser, Sosyal Beceriler Raporunu yayınlandı. 2030 yılına kadar sosyal beceri gerektiren işlerin sayısı iki kat artacak.İSTANBUL (İGFA) - Pandemi dönemi çalışma hayatını ve dünya ekonomisini büyük ölçüde etkileyerek dönüştürmeye başladı. Bu dönüşümden en çok etkilenen şüphesiz insan kaynakları oldu. Wyser’in yayınladığı ‘Sosyal Beceriler Raporu’na göre pandemi dönemi ile birlikte yöneticiler arasında yeni ve son derece farklı becerilere olan ihtiyaçları katlanarak artırdı.

Bununla birlikte sadece teknik beceriler ve dijital beceriler değil, aynı zamanda "sosyal beceriler" olarak bilinen, ileri bilişsel beceriler grubunun da önemi ortaya çıktı.

Rapor; şirketlerin özellikle empati ve genel olarak kişiler arası ilişkilerle ilgili olan sosyal becerilere odaklanmasını; neredeyse iki katına çıkardığını gösteriyor.

Rapor sürecinde yapılan araştırmaya katılanların yarısı liderlik (%50) gibi becerileri tercih ettiklerini söylerken, bunu eleştirel düşünme (%48) , değişime adapte olabilme ve yaşam boyu öğrenme (%40) takip ediyor.

‘SOSYAL VE DUYGUSAL BECERİLER’ İSTİHDAMDA BELİRLEYİCİ OLACAK…

Raporda, son yıllarda en çok gelişen becerilerin, ileri bilişsel becerilerin yanı sıra sosyal ve duygusal beceriler olduğu ortaya çıktığı ve bunun önümüzdeki yıllarda istihdam üzerinde belirleyici bir etkisi olacağı da vurgulandı. Bu nedenle, işletmelerin işe alım süreçlerinde role ve şirket kültürüne en uygun kişiyi belirlerken "sosyal yönlerini" değerlendirmeye çok daha fazla odaklanmaya başlayacakları da ortaya kondu.

Hatta raporda yer verilen Deloitte verilerine göre sosyal beceri gerektiren işlerin sayısı 2030 yılına kadar diğer iş türlerine kıyasla iki kat fazla artacağı da belirtildi.

ANZSCO'nun iş alanlarını sosyal beceri gerektiren meslekler şeklinde sınıflandırmasına göre; en çok sosyal beceri gerektiren mesleklerin raporda sıralaması ise; yöneticiler, mühendisler, (BIT) bilişim alanında çalışanlar, satış temsilcileri, ofis yöneticileri olarak paylaşıldı.

İş dünyasında doğru çalışanları elde tutmanın hayati önem taşıdığının ortaya konduğu raporda; ayrıca çalışanların iş yerlerine yönelik aidiyet bağlarının nitelikleri de ele alındı.