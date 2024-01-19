Sorunsuz altyapı için MASKİ sahada
MASKİ Genel Müdürlüğü ani yağışlarda yaşanabilecek muhtemel su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar ve Dinçer Mahallesi’nde bulunan yağmursuyu ızgaralarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde ani ve yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı yağmursuyu ızgara temizliklerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar ve Dinçer Mahallesi’nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştiriliyor.
Ekipler özellikletrafik akışının da yoğun olduğu bölgelerde bulunan yağmursuyu ızgaralarının iç kısımlarındaki katı atıkları ve çöpleri temizleyerek oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alıyor. Temizlik çalışmalarının gece gündüz demeden sürdüğünü belirten idare, yağmur suyu ızgaralarının çöp alanı olmadığını hatırlatarak, vatandaşların çöp atma konusunda daha duyarlı davranması gerektiğine vurgu yaptı.
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