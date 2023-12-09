"Sonsuzluk Kervanı" Diyarbakırlılarla buluştu
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sonsuzluk Kervanı" şiir, sohbet ve ezgi programı düzenlendi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Aralık’a özel hazırlanan etkinlik takvimi tiyatro, sinema ve konserlerle devam ediyor.
“Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu” kapsamında yazar Serdar Tuncer, şiirleri ile Dursun Ali Erzincanlı, ezgileriyle Murat Belet ve yorumuyla Mehmet Zeyd Yıldız Diyarbakırlı sevenleriyle buluştu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda Gazze’de yaşanılanlar da unutulmadı. İsrail’in yaptığı zulüm kınandı ve Filistinliler için dualar edildi.
Programda, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ömer Buğdaycı katılımcılara plaket takdim etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|15
|40
|2. Fenerbahçe
|14
|37
|3. Beşiktaş
|14
|26
|4. Kayserispor
|14
|26
|5. A.Demirspor
|15
|23
|6. Trabzonspor
|14
|23
|7. Antalyaspor
|15
|23
|8. Kasımpasa
|15
|21
|9. Rizespor
|14
|21
|10. Hatayspor
|14
|18
|11. Karagümrük
|15
|17
|12. Ankaragücü
|14
|17
|13. Sivasspor
|14
|15
|14. Gaziantep FK
|14
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Samsunspor
|15
|14
|17. Pendikspor
|14
|13
|18. Başakşehir
|14
|12
|19. Alanyaspor
|14
|11
|20. İstanbulspor
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|36
|2. Kocaelispor
|15
|32
|3. Göztepe
|14
|26
|4. Bandırmaspor
|15
|26
|5. Bodrumspor
|15
|25
|6. Gençlerbirliği
|14
|24
|7. Sakaryaspor
|14
|23
|8. Ahlatçı Çorum FK
|14
|20
|9. Keçiörengücü
|15
|19
|10. Erzurumspor
|14
|18
|11. Ümraniye
|15
|18
|12. Manisa FK
|14
|17
|13. Boluspor
|14
|16
|14. Adanaspor
|14
|15
|15. Şanlıurfaspor
|14
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|15
|13
|18. Giresunspor
|14
|9
|19. Altay
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|37
|2. Arsenal
|15
|36
|3. Aston Villa
|15
|32
|4. M.City
|15
|30
|5. Tottenham
|15
|27
|6. M. United
|16
|27
|7. Newcastle
|15
|26
|8. Brighton
|16
|25
|9. West Ham United
|15
|24
|10. Chelsea
|15
|19
|11. Brentford
|16
|19
|12. Wolves
|16
|19
|13. Bournemouth
|16
|19
|14. Fulham
|15
|18
|15. Crystal Palace
|16
|16
|16. Nottingham Forest
|16
|14
|17. Everton
|15
|10
|18. Burnley
|16
|10
|19. Luton Town
|15
|9
|20. Sheffield United
|16
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Girona
|15
|38
|3. Barcelona
|15
|34
|4. Atletico Madrid
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
|15
|28
|6. Real Sociedad
|15
|26
|7. Real Betis
|16
|26
|8. Las Palmas
|16
|24
|9. Getafe
|16
|22
|10. Valencia
|16
|19
|11. Rayo Vallecano
|15
|19
|12. Villarreal
|15
|16
|13. Deportivo Alaves
|16
|16
|14. Osasuna
|15
|15
|15. Sevilla
|14
|13
|16. Cadiz
|15
|12
|17. Mallorca
|15
|11
|18. Celta Vigo
|15
|9
|19. Granada
|15
|7
|20. Almeria
|15
|4