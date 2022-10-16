'Son Ay Tutulması' okurlarıyla buluştu

İzmirli Gazeteci Müslüm Karaaslan’ın “Son Ay Tutulması” isimli şiir kitabının imza gününe okurları akın etti.İZMİR (İGFA) - Müslüm Karaaslan’ın, uğruna sağlığını riske ettiği, 2 tane ameliyatını ertelediği “Son Ay Tutulması” isimli şiir kitabını dört aylık yoğun çalışma sonrasında okurlarıyla buluşturdu.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi üyesi, Karabağlar Belediyesi Basın Danışmanı Müslüm Karaaslan’ın, 4 aylık bir çaba sonucunda Sınırsız Kitap Yayın’dan çıkardığı “Son Ay Tutulması” isimli kitapta, “Anlamlandıramadığım Yalnızlığın…”, “Gönlüm Sana Yoldaş Şimdi…”, Gültepe eski Belediye Başkanı Aydın Erten ve Halk Ozanı Şah Senem Bacı’nın anısına kaleme aldığı “Gültepe’ydik Biz…”, 4 yıl önce vefat eden eşi Serpil Karaaslan için kaleme aldığı “Gidenin Ardından…” ve İzmir’in 100. Kuruluş yıldönümüne ithaf ettiği “Sen Bizimsin İzmir…” isimli şiirlerinin de bulunduğu 78 şiir yer alıyor. Karaaslan, şiirlerinin bir bazılarını besteledi.

Gazeteci Müslüm Karaaslan'ın imza gününe; İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İGC Yönetim Kurulu üyeleri Esat Erçetingöz ve Şirin Yörük, İzmir 68’liler Platformu Başkanı Okan Yüksel, İzmir 68’liler Platformu Üyesi Atilla Köprülüoğlu, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, Karabağlar Belediye Başkan Yardımcıları Güven Güngörmüş, Murat Baran Uygun, şube müdürleri, İzmir Barosu eski Başkanı Mustafa Çetin, İzmirli gazeteciler ve çok sayıda eğitimci katıldı.