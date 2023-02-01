Son araştırma ezberleri bozacak... Kadınlar erkeklerde en çok ne arıyor?

Dünyanın lider kaçamak sitesi Gleeden tarafından yürütülen son araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlar ezberleri bozacak cinsten. Bir sevgilide aranan temel niteliklere dair 2 binden fazla kadın üyeleri arasında yaptığı anket sayesinde, kadınların romantik maceralarını nasıl erkeklerle yaşamak istediklerine dair bir fotoğraf ortaya çıkarmayı başardı.İSTANBUL (İGFA) - Uzun boylu, yakışıklı, zengin, zeki… İdeal sevgili adayını düşünürken Çocukken okuduğumuz masallar bizi hemen bir yakışıklı prens hayali kurmaya itiyor. Oysa arayıştaki kadınlara kulak verince daha farklı beklentilere sahip olduklarını gözlendi.

Söz konusu araştırma, 1-30 Aralık 2022 tarihleri arasında Gleeden platformunu Türkçe dilinde kullanan 2 bin 37 kadın arasında gerçekleştirildi.

ŞEFKAT VE NEZAKET; KADINLARIN EN ÇOK ARADIĞI NİTELİKLER

Bir kadının gönlünü fethetmek için öncelikle müşfik (yüzde 89) ve nazik (yüzde 87) olmak gerektiğini vurgularcasına, her 10 kadından 9'u âşık olabilecekleri bir erkekte öncelikle bu iki niteliği aradıklarını belirtti.

Ayrıca her 10 kadından sekizi de cömert (yüzde 79) veya mizah kabiliyeti (yüzde 74) olan bir erkek aramakta. Aktif dinleme özelliğine sahip erkekler ankete katılan kadınların yüzde 71'inin cazip gelerek beşinci sırada yer alırken, katılımcıların üçte ikisi (yüzde 66) bir sevgilide öncelikle iyimserlik olması gerektiğini dile getiriyorlar.

Özgüven (yüzde 52) ve yüksek zeka (yüzde 48), katılımcıların ancak yarısının beklentileri arasına girerken, çok daha şaşırtıcı bir şekilde, potansiyel bir sevgili adayında kadınların sadece üçte birinden biraz fazlası Zerafet (yüzde 36) ve Yakışıklılık (yüzde 34) gibi görsel nitelikleri önemsiyor.

Ortaya çıkan sonuçlar karşısında Gleeden'in İletişim Direktörü Solène Paillet, sonuçlara tepki gösterdi.

"İnsanlar yaş aldıkça, fiziksel görünümün önemi de azalmaya başlıyor. Hele ki sevgili ararken, bu tespit iyice haklılığını ortaya koyuyor" diyen Paillet, "Romantik bir macera arayan kadınlar, kendilerinin ilgi odağında olduğu hoş buluşmalar yaşamak isterler. Günlük hayatın rutini içinde üstlenilen roller kadınları kendilerinden uzaklaştırır. Tüm enerjilerini hayattaki görevlerine ayırabilir ve kendilerini unutma eğilimine girebilirler. Bir ilişkiye adım atmaya karar verdiklerinde, bu esas olarak kendileri için hayatta açılmış bir parantez, adeta kaderden çalınmış zamansız bir mutluluk anı yaşamak içindir. Nasıl şefkat ve cömertlik gösterileceğini bilen hoş bir adamla bunu yaşamak istemelerinden doğal ne var" diye konuştu.