'Son Ada' Hatay'da sahnelendi

Zülfü Livaneli’nin “Orhan Kemal Roman Armağanı” sahibi romanından uyarlanan Son Ada Tiyatro oyunu EXPO’21 Hatay alanlarında sahnelendi.HATAY (İGFA) -Deniz Özmen’in uyarlayıp yönettiği 'Son Ada" adlı oyuna Hataylı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Emekliliğini huzur içinde geçirmek için adaya yerleşen, adayı her tür "anarşi"den kurtarmaya kararlı bir devlet başkanın gelmesiyle son sığınağın dönüşümünü anlatan oyun baş döndüren temposuyla izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi yaşattı.

Antakya alanındaki oyuna katılan EXPO’21 Hatay Genel Sekreteri İhsan Çakar, "Mükemmel bir gece geçirdik, muhteşem bir performans. Tiyatroadam’a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Oyuncular arasında da yer alan Deniz Özmen, “Çok değerli alkışlarınızdan dolayı size, Hatay Büyükşehir Belediyesine, Doç. Dr. Lütfü Savaş’a çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, bizim için unutulmaz bir gece oldu” ifadelerini kullandı.