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Sömestir tatilinde sıradışı deneyim

YAŞAM 11.01.2024, 09:24
Sömestir tatilinde sıradışı deneyim

Gerçek hayvan bedenlerinin ve organlarının plastinasyon yöntemiyle korunduğu sergi, İstanbul'da 4 Şubat 2024 tarihine kadar ziyarete açık olacak.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan “Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi”, Ataşehir METROPOL İSTANBUL AVM’deki HUPALUPA Expo’da açıldığı günden bu yana, binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Gördüğü yoğun ilgi dolayısıyla ziyaret tarihleri sömestir tatilinin sonuna kadar uzatılan sergi, 7’den 70’e her yaştan ziyaretçilerine, sıra dışı bir deneyim yaşatıyor.

“Body Worlds: Animal Inside Out-Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi” hayvan bedenlerinin bilinmeyen özelliklerini ve biyolojik yapılarını sanatsal bir anlayışla gözler önüne seriyor. “Hayvan derisinin ve kürkünün altında ne/neden var?” sorusu, meraklıları, anatomik bir safariye çıkarıyor.

Ziyaretçiler, ülkemizde olmayan fil ve zürafa gibi farklı coğrafyaların canlılarını bir arada görme ve 100’den fazla hayvanın kemik yapısını, kaslarını, sinir sistemini ve organlarını yakından inceleme imkânı buluyor. Doğal yollarla hayatını kaybeden ve sergi için bağışlanan hayvanlar, plastinasyon yöntemi ile çürümez hale getirilerek sergilenirken; hayvanlar âleminin şaşırtıcı gerçekleri de gün yüzüne çıkıyor. Gorillerin uyumadıkları zamanların % 50’sini yemek yiyerek geçirdiklerini, salyangozların saate 10 metre yol alabildiklerini, bir boğanın kalbinin insan kalbinden 5 kat ağır olduğunu, fillerin her gün 150 kilo ot, ağaç kabuğu ve meyve tükettiği gibi şaşırtıcı gerçekleri de öğrenme imkanı buluyorlar.  

Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi; zürafadan file, köpekbalığından ahtapota, boz ayıdan devekuşuna kadar çok sayıda muhteşem canlının karmaşık biyolojisini keşfetme imkânı sunuyor. Her yaştan insanın hayvan anatomisini kolayca anlaması için tasarlanan sergi kapsamında hayvanların iç dünyası, çürümeyi durduran plastinasyon tekniği sayesinde detaylı bir şekilde gösteriliyor.

“Body Worlds; Animal Inside Out – Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi”, 4 Şubat 2024 tarihine kadar Ataşehir METROPOL İSTANBUL AVM’de yer alan HUPALUPA Expo’da ziyaret edilebilecek. Sergi, hafta içi 14.00 – 20.00 saatleri arasında, cuma, cumartesi, pazar ve sömestr tatili boyunca ise 11.00 – 19.00 saatleri arasında, her saat başı seanslarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak. 

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