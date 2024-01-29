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Sömestir tatilinde öğrencilerin sinema keyfi
YAŞAM 29.01.2024, 17:06
Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi ilçede eğitim gören öğrencilere yarıyıl tatilinde sinema keyfi sunuyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kültür Merkezinde oluşturulan sinevizyon gösterisiyle çocuklara sinema heyecanı yaşatan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çocuklar ile birlikte çizgi film seyretti.
2 Şubat tarihine kadar ilçedeki bütün öğrencileri ve çocuklarına yönelik animasyon filmlerinin gösterimine devam edileceğini belirten Başkan Tekin, “Pazaryeri Belediyesi olarak ilçemizdeki öğrencilerin yarıyıl tatiline renk katalım istedik. Kültür merkezimizi çocuklarımız için sinemaya çevirdik. Bütün öğrencilerimize ve çocuklarımıza iyi seyirler dilerim” dedi.
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