Soma'da bina altı güç istasyonlarına yoğun çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri’nin kış mevsiminde en iyi verimle çalışması için ilgili yüklenici firma ile bina altlarında bulunan eşanjörlerin temizliği ve bakımı noktasında imzaladığı sözleşmenin ardından ilçede çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Somalı vatandaşların, Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri’nden (BIS) en verimli şekilde faydalanabilmesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz Temmuz ayında yüklenici firma ile bina altı güç istasyonlarında bulunan eşanjör plakalarının kimyasal ile temizliğinin ve bakımının yapılması konusunda sözleşme imzalamıştı.

Yapılan sözleşmenin ardından Soma’da yoğun bir şekilde çalışma başlatan ekipler, 3200 adet bina altı güç istasyonunun kimyasal ile temizlenmesi çalışmalarını yüzde 50 oranında tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Somalı vatandaşların Bölgesel Isıtma Sistemlerinden en iyi şekilde yararlanması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Temizlik çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Somalı vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde kış mevsimini geçirmelerini hedefliyoruz” dedi.