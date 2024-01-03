Soma AAT’nin ‘Geri Ödeme Belgesi’ yenilendi

MASKİ Genel Müdürlüğünün başarılı bir şekilde işlettiği Soma Atıksu Arıtma Tesisinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin incelemesinin ardından 5 yıl geçerliliği olan ‘Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi’ni yeniden almaya hak kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanılabilir bir Manisa bırakmak adına çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Bu kapsamda, Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Soma Atıksu Arıtma Tesisinin ‘Enerji Gideri Geri Ödeme Belgesi’ yenilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerinin incelemelerinin ardından tesisin ilgili mevzuatlara göre başarılı bir şekilde işletildiği belirlenerek 5 yıl süre ile geçerli olan belge kuruma verildi.

Mevzuat çerçevesinde işletilen atıksu arıtma tesisleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından enerji gideri geri ödeme belgesi almaya hak kazanıyor. Bu belge ile tesiste kullanılan enerji bedelinin yüzde 50’si kuruma geri ödeniyor. Bu sayede, enerji maliyetlerinden ciddi oranda tasarruf sağlanıyor.