Soma AAT 'Çevre İzin Belgesi'ni yeniledi

MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde işletilen Soma Atıksu Arıtma Tesisinin ‘Çevre İzin Belgesi’ yenilendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başarılı bir şekilde işlettiği atıksu arıtma tesisleriyle gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak için çalışıyor.

Atıksuların insana ve doğaya verdiği zararın önüne geçen tesisler ile ilgili atıksu mevzuatında belirtilen kriterlere uygun olarak hizmet veren MASKİ, vatandaş sağlığı için kritik öneme sahip bir görevi yerine getiriyor.

Bu kapsamda başarılı bir şekilde işletilen Soma Atıksu Arıtma Tesisinin çevre izin belgesi de 5 yıllığına yenilendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemelerin ardından yenilenen Çevre İzin Belgesi ile tesislerin başarılı bir şekilde işletildiği bir kez daha tescillendi.