Soma 13 Eylül'de çalışmalar sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Soma ilçesi 13 Eylül Parkı’nda devam eden çalışmaları inceledi.MANİSA (İGFA) - Soma’da 27 yıl önce yapılan, zamana ve kullanıma bağlı olarak yıpranan ve bu nedenle atıl hale gelen 13 Eylül Parkı’nda kısa süre önce Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları başlatıldı.

Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya da teknik ekipler ile birlikte parkta devam eden çalışmaları inceledi. İncelemelerin ardından 13 Eylül Parkı’nda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulunan Topkaya, “Soma ilçe merkezinde bulunan 5 bin 700 metrekarelik alan içerisinde yer alan 13 Eylül Parkı’nı yenilenen haliyle vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için faaliyetlerimizi başlattık. İlk etapta mevcut yapıların yıkımı gerçekleştirildi ve hafriyat işleri tamamlandı. Devamında büfesi, çocuk oyun alanları, oturma birimleri, çevre duvarları, peyzaj ve havuzları, modern aydınlatmalarının montajı gibi gerekli düzenlemeleri yaparak buraya bambaşka bir görünüm kazandıracağız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile burada çocuklarımızın eğitimi için Çocuk Kültür Sanat Merkezimizi de hayata geçireceğiz. Çalışmalar tamamlandığında, Somalı vatandaşlarımızın aileleri, çocukları ve sevdikleri ile birlikte güzel zaman geçirebileceği yepyeni bir parkı halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.