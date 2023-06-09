Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi’nde eğitim alan çocuklar Bahar Şenliği’nde bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde özellikle dezavantajlı ailelerin çocuklarına hizmet veren Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi’nde Bahar Şenliği düzenlendi. 1 yıl boyunca çeşitli branşlarda eğitimler alan çocuklar şenlikte; yöresel halk oyunlarından modern danslara, şiir okumadan tiyatroya kadar tüm hünerlerini sergiledi.

BAŞKENTLİ ÇOCUKLAR BAHAR ŞENLİĞİNDE BULUŞTU

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 847 üyenin eğitim aldığı merkezde düzenlenen şenlikte renkli ve eğlenceleri anlar yaşanırken, 170 çocuk hazırladıkları şarkı, dans ve tiyatro gösterileri için sahneye çıktı. Sıhhiye’de bulunan merkezde düzenlenen etkinlikte birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile ANFA Güvenlik Sistemleri Genel Müdürü Bektaş Aslan çocukları ve ailelerini yalnız bırakmadı.

Ukrayna’dan gelerek Başkentte misafir olan çocuklar da, kendi ülkelerine ait dans gösterileriyle büyük beğeni topladı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, “2022-2023 yılı toplam üye sayımız 847... Bugün 2022-2023 yılında eğitim alan öğrencilerimizle Bahar Şenliği programı hazırladık. 170 çocuğumuz Zeybek, Kafkas, Adıyaman, İstiklal Marşı ve bayrak gösterileriyle programa renk kattı” diye konuştu.

Çocuklara program sonunda pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında da bulunuldu.