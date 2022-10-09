Sokaklardaki şiddet masaya yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Milli Düşünce Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen “Türkiye’de Şiddet ve Çözüm Yolları” konulu sempozyum başladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını ve refahını korumak için gerçekleştirilen sempozyum, panel ve forum gibi etkinliklere ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Milli Düşünce Merkezi’nin düzenlediği “Türkiye’de Şiddet ve Çözüm Yolları” sempozyum Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde başladı. 2 gün sürecek sempozyumda davetli konuşmacılar ve 50 akademisyen; şiddet/kültür, şiddet/hukuk, şiddet/pedofili/cinsel yönelimler, cinsiyet ve aile içi şiddet gibi konuları konuşacak.

YAVAŞ: “ŞİDDETİN ÖNLENMESİNİ KENDİMİZE GÖREV ADDEDİYORUZ”

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Maalesef sokaklardaki şiddeti görüyoruz. Trafikte haksız olana ‘Sen ne yapıyorsun?’ diyemediği bir devire geldik. Çünkü; haksız olmasına rağmen mutlaka bir mazeret bulup ‘Sana ne? Senden mi öğreneceğim?’ gibi cevaplarla olayın büyümesine neden olunuyor” dedi.

Kadın cinayetlerine de dikkat çeken Yavaş, şunları söyledi:

“Yine her gün televizyonlarda kadın cinayetlerini görüyoruz. Bunun bir sebebi olsa gerek. Baktığımız zaman gerçekten ülkemizin ne hâle geldiği konusunda şüpheye düşmeye başladık. Hangi insan aldığı eğitimle veya alamadığı eğitimle bu kadar acımasız olabiliyor? İşte bunların tartışmasının yapılacağı yer burası. Çok değerli akademisyenlerimiz bu konuda sizleri aydınlatacak. İnşallah biz buradaki sunumları ve anlatımları da sosyal medya üzerinden paylaşmak suretiyle bir nebze katkımız olursa şiddetin önlenmesi açısından kendimizi mutlu hissedeceğiz. Bunu kendimize görev addediyoruz. Yapılacak çalışmanın hayırlı olmasını, inşallah insanlarımıza güzelliklere ve şiddetin azalmasına vesile olmasını diliyorum.”

Yavaş, konuşmasının ardından katılımlarından dolayı Milli Düşünce Merkezi Genel Başkanı Hakan Paksoy’a ve Prof. Dr. İskender Öksüz’e plaketlerini verdi.

TÜRKİYE’DE YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI MASAYA YATIRILIYOR

Türkiye’de yaşanan şiddet olaylarının her boyutunun ve çözüm yollarının masaya yatırıldığı sempozyumda araştırmacılar ve akademisyenler katılımcıların sorduğu soruları da tek tek yanıtlayacak. Alanında uzmanlar tarafından sunum ve söyleşilerin yapılacağı sempozyum ile toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Milli Düşünce Merkezi Genel Başkanı Hakan Paksoy sempozyumun amacının şiddetin önlemesine katkı sağlamak olduğunu söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Mansur Bey’in o güzel konuşmasından ve güler yüzünden sonra bize de bir mutluluk geldi. İnşallah bu mutluluk ülkemize de sirayet eder ve biraz daha mutlu insanların ülkesi hâline geliriz. 21. yüzyılda karşı karşıya kaldığımız toplum mühendisliği projesi karşısında, Türk milleti arasındaki kimlik bağlarındaki zayıflamayla biz şiddetin mağduru hâline geliyoruz. Yoksa insanlar kendi değerleriyle yaşadıklarında gerek milli Türk kimliğiyle gerekse de dinî Müslüman kimliğiyle ikisi birleştiğinde ortaya çok daha mutlu birbirine ilişkileri güçlü sevgi dolu, müsamaha dolu, birbirine tolerans gösteren insanların yaşıyor olması gerekiyor. O zaman akademiye, yerel yönetimlere ve genel yönetimlere düşen bu milli kimliğinin güçlendirilmesi iken Türkiye'yi Türkiye'nin yönetiminde bu milli kimlikle kavga eden bir durumda yaşıyoruz” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar ise şu bilgileri verdi:

“Bugün Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde Milli Düşünce Merkezi ile birlikte ‘Türkiye’de Şiddet ve Çözüm Yolları’ sempozyumu düzenliyoruz. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden 50’ye yakın akademisyen iki gün boyunca paralel oturumlarla burada Türkiye’deki şiddeti çok farklı boyutlarıyla tartışacaklar.”