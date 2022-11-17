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Sokak hayvanlarına tam donanımlı hastane

YAŞAM 17.11.2022, 07:42
Sokak hayvanlarına tam donanımlı hastane

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Körfez Bölgesi’ne hizmet verecek olan Edremit Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Ultrason, hemogram cihazı ve yoğun bakım ünitesi bulunan merkezde tüm cerrahi operasyonlar gerçekleştirilebilecek.BALIKESİR (İGFA) - “Tüm canlılara koşulsuz sevgi” anlayışıyla 3,5 yıldır sokak hayvanları konusunda önemli yatırım ve projeleri hayata geçiren Yücel Yılmaz başkanlığındaki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit’te Sokak Hayvanları Tedavi Merkezinin açılışını yaptı. Can dostların sağlık ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla faaliyete alınan Edremit Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi; tüm Körfez bölgesinin ihtiyacına cevap verebilecek kapasitede planlandı.

Ameliyathane, tedavi birimi, bakım odasından oluşan; röntgen, ultrason, hemogram cihazı ve yoğun bakım kabini gibi sokak hayvanlarının teşhis ve tedavisi için gerekli tüm donanımın bulunduğu merkezde; hastalık tedavileri, aşılama çalışmaları, parazit uygulamaları, kısırlaştırma ve diğer cerrahi operasyonlar gerçekleştirilecek. Merkezin yanı sıra devreye alınan nakil aracı vasıtasıyla da hızlı bir şekilde nakil ve ulaşımları sağlanacak. Özellikle yaz döneminde artan acil müdahale ve tedavi taleplerine hızlı bir şekilde çözüm sağlaması beklenen merkezde ayrıca yoğun kısırlaştırma çalışmalarıyla popülasyonda kontrol altında tutulacak.

Edremit Sokak Hayvanları Tedavi Merkezinin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi, beslenmesi ve rehabilitasyonu konusunda son 3 yıldır hassasiyetle çalıştıklarını ifade ederek açılışı yapılan tedavi merkezinin, bölgede büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini kaydetti. Sokak hayvanları için gerçekleştirdikleri çalışmalarda gönüllülerden, hayvanseverlerden çok fazla destek gördüklerini belirten Başkan Yücel Yılmaz, bu bölgede gönüllülerin de katılımıyla güzel bir sistem kuracaklarını ifade ederek; “Güzel bir hizmeti hayata geçiriyoruz. Acil müdahale üssü olarak planladığımız tesisin kapısı 24 saat açık olacak” açıklamasında bulundu. Başkan Yılmaz ayrıca Bandırma’ya Hayvan Hastanesi, Merkeze Hayvan Hastanesi ve Gönüllü Barınağı kazandırmak için çalışmaları başlattıklarını söyledi. 

Çalışmalarından dolayı Başkan Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür eden Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, “Bizim merhamet anlayışımız, sokak hayvanlarının beslenmesi ve bakımlarının yapılmasını öğütlüyor. Bu manada Büyükşehir Belediyesine şükranlarımızı sunuyorum. Sokak hayvanlarımızın sayısı günbegün artıyor. Bunun için hızlı bir şekilde kısırlaştırılmaları gerekiyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyemiz çok iyi bir performans sergiliyor. Kaymakamlığımızın da destekleriyle, ilçe belediyemizle iş birliği içinde güzel işlere imza atıyorlar. Bir kez daha Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyor, merkezin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi. 

Düzenlenen açılış törenine; Başkan Yücel Yılmaz ve Kaymakam Ahmet Odabaş’ın yanı sıra AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Milliyetçi Hareket Partisi Edremit İlçe Başkanı Halil Görmen, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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