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Sokak hayvanlarına sıcak yuva

YAŞAM 22.01.2023, 13:40
Sokak hayvanlarına sıcak yuva

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sokak hayvanlarının yeri modern barınaklardır. Büyükşehir Belediyelerimiz bu konuda adımlar atmalıdır” sözünün ışığında Şanlıurfa’ya modern bir hayvan rehabilitasyon merkezi daha kazandırıyor.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda ilk olarak Siverek Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Şanlıurfa’ya kazandırıldı. Tamamlanmasına kısa bir süre kalan Merkez Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde sürdürülen çalışmalar ise hummalı bir şekilde sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Sokak hayvanlarının daha sıcak, temiz ve güvenli ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri adına yapımının hızlandırılması talimatını verdiği Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi inşaat çalışmalarında sona gelindi.

BAŞKAN BEYAZGÜL, “SOKAK HAYVANLARIMIZA SICAK BİR YUVA DAHA KAZANDIRIYORUZ”

Çalışmaları yerinde inceleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sokak hayvanları için sıcak bir yuvayı daha Şanlıurfa’ya kazandırdıklarını aktardı.

Başkan Beyazgül, “ Merkez Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde sona gelindi. Burası modern bir yapı olarak tasarlandı. Bir iki ay içerisinde çalışmalar tamamlanmış olacak. Tamamlandığı zaman Şanlıurfa’mıza daha güzel bir hizmet verecek. Bu merkezde sokak hayvanlarımızı misafir edeceğiz. Kedi ve köpeklerimiz burada sıcak bir yuvada ağırlayacağız. Hastaysa tedavisini yapacağız. Bakımlarını yapacağız. Hayvan hastanesi de bu merkezin içerisinde yer alıyor.” İfadelerine yer verdi.

MERKEZDE SOKAK HAYVANLARI İÇİN MAMA DA ÜRETİLECEK

Sokak hayvanları için belediyenin tesislerinde çöpe atılacak olan malzemelerin sokak hayvanları için ayrıştırılarak merkezde mama üretiminde kullanılacağını ifade eden Başkan Beyazgül, “ Merkez Hayvan Rehabilitasyon Merkezi içerisinde mama üretim noktası da oluşturduk. Hayvanlarımız için modern ve güzel bir alan oluşturduk.” Dedi.

ALO 153 ÇÖZÜM MERKEZİ

Sokak hayvanlarının yardıma ihtiyaçlarının olması halinde vatandaşların ALO 153’ü arayarak bu durumu bildirebileceklerinin altını çizen Başkan Beyazgül, “ Hepimize belli görevler düşüyor. Vatandaşlarımız eğer sokakta korunma altına alınması gereken sokak hayvanlarını görürlerse ALO 153 iletişim merkezi aracılığıyla bize bildirebilirler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bu canların mamalarını ulaştırabiliriz. Hastaysa sağlıklarını kavuşturmak için hayvan ambulanslıyla müdahalede bulunabiliriz.” Diye konuştu.

HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZLERİ ARTIYOR

Halkımızın bize verdiği vazife gereği sorumluluklarımız var diyen Başkan Beyazgül, “Bu görevi layıkıyla yerine getirmemiz gerekir. Bu nedenle hayvan rehabilitasyon merkezlerinin sayısını artırmak çalışıyoruz. Siverek’te ve Hilvan’da yapmıştık. Şimdi de Merkez Haliliye’de açmış olacağız. İnşallah bu modern merkezle can dostlarımızı sıcak bir yuvaya kavuşturacağız.” İfadelerini kullandı.

10 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen proje, geniş barınakları ve yaşam alanları, modern ısıtma ve soğutma sistemlerine sahip olacak. Sokak hayvanlarına konforlu bir ortam sağlayacak merkez tamamlandığında Avrupa standartlarında modern bir rehabilitasyon merkezi olarak hizmet verecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 3 bloktan oluşan kapalı ve yarı açık alan halinde tasarlanan merkez içerisinde; hayvan ilk kabul ve bakım ünitesi, açık etkinlik alanı, karantina bölümü, yıkama bölmeleri, veteriner hekim odaları, ameliyathane, röntgen odası, kuru yem deposu, kedi ve köpek evi, mutfak ve personel odaları bulunuyor.

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