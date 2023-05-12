Sokak hayvanlarına Çayırova'dan yerinde müdahale

Çayırova Belediyesi'nin sokak hayvanları yerinde müdahale aracı hizmete başladı. Tam teşekküllü bir şekilde dizayn edilen araç, hasta ve yaralı sokak hayvanlarına yerinde müdahale ediyor.KOCAELİ (İGFA)-Akut enfeksiyon, yaralanma ve trafik kazası gibi durumlarda ihbar üzerine harekete geçen ekipler, sokak hayvanlarını yerinde tedavi ediyor. Sokak hayvanlarının genel muayeneleri ve paraziter tedavilerinin de yapıldığı araçta müdahale gerektiren durumlarda uygulama yapılıyor.

Oksijen desteği ile birlikte basit cerrahi müdahalelerin yanında durumu ciddi olan hayvanların Rehabilitasyon Merkezi’ne nakli gerçekleştiriliyor. Sokak hayvanları yerinde müdahale aracı ile günde en az 20 sokak hayvanına yerinde müdahale ediliyor.

Can dostların sağlığını düşünen Çayırova Belediyesi, bu hizmetinin yanı sıra her gün besleme noktalarına mama ve su bırakıyor. Belediye veteriner hekimi sahipsiz ve küpesiz köpeklerin aşı ve kontrollerini de gerçekleştiriyor.