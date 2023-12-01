Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi hizmete açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılış gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - Canlı odaklı hizmet anlayışının en büyük örneklerinden olan bir proje Çayırova’da resmen açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin iş birliğinde ilçeye kazandırılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılış töreni bugün düzenlendi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, siyasi partilerin ilçe başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda Çayırovalı katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Rabbim hayvanları bize emanet etmiştir ve biz de hayvanlara merhametle olmakla görevliyiz. Bu anlayışla 4.5 yıldır görev yapıyoruz. Özellikle sokak hayvanlara yönelik yaptığımız bu çalışma yaklaşık 3.5 sene önce hemen sağ taraftaki doğal yaşam alanıyla başladı. Bugün Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin de açılışını birlikte yapacağız. Çayırova’ya ameliyathanesi ve bakım odalarıyla tam donanımlı bir eser kazandırıyoruz" dedi.

“HAYVANLARIMIZA YÖNELİK GÜZEL BİR YER AÇIYORUZ”

Başkan Çiftçi’nin akabinde bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ise, “Kocaeli ve Çayırova hızlı gelişen bir yer. Çayırova, nüfusu hızla artan bir ilçe. Bu artışta sosyal ve kültürel alanları arttırmak çok önemli. Bu anlamda ilçemizde çok önemli eserler açılıyor. Bugün de hayvanlarımıza yönelik güzel bir yer açıyoruz. Türk insanı tarih boyunca dünyanın vicdanı olmuştur. Bu çerçevede bugün açtığımız yer de çok güzel ve çok anlamlıdır” dedi.

Programda son olarak bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Sokak hayvanları konusu Türkiye’nin önemli gündemlerinden birisi ve biz de belediye başkanlarımızla konuştuk ve bu konuyu masaya yatırdık. Büyükşehirimizin Türkiye’nin en iyisi olduğunu iddia ettiğim bir barınağı vardı zaten. İlçe belediye başkanlarımıza da siz de ara istasyonlar oluşturun, yerinde hallolacak konular için ayrı bir düzenleme yapalım dedik. Bu konuda önde giden ilçelerimizden biri Çayırova ve Çayırova Belediye başkanımıza ben bu noktada teşekkür ediyorum. Bugüne kadar kendisiyle hep uyum içerisinde çalıştık ve bu uyumdan da ortaya başarı çıkıyor" dedi.