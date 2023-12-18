Sokak Hayvanları Bakımevi’nde ilk sahiplendirme yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ilk sahiplendirme gerçekleştirildi. Merkezde tedavisi ve bakımları tamamlanan yavru köpek, yeni yuvasına kavuştu.KOCAELİ (İGFA) - Canlı odaklı hizmet anlayışının en güzel örneklerinden biri olarak geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, ilçedeki can dostlarımızın yaralarına merhem olmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla tamamlanan ve sokaktaki can dostlarımıza hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ilk sahiplendirme gerçekleştirildi. Şekerpınar Mahallesi’nde yaşayan Abdullah Atasoy isimli bir vatandaş, ziyaret ettiği merkezde bulunan melez yavru köpeği sahiplenerek, can dostumuzun yeni yuvası oldu.

BAKIMLARI YAPILIP, YENİ YUVALARINA UĞURLANIYOR

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yer alan can dostlarımız titiz bir süreç sonunda sahiplendirilerek, yeni yuvalarına uğurlanıyor. İlk olarak hayvanların tüm bakımları ve aşıları yapılırken, hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların, kedi veya köpeğe bakabilecekleri bir alan olup olmadığına dair araştırmalar gerçekleştiriliyor. Uygunluğu olan vatandaşlarla, merkez arasında sahiplendirme formu oluşturulurken, daha sonrasında hayvan sahiplenen vatandaşlar İlçe Tarım Müdürlüğü’ne gönderilerek, hayvanın çiple beraber kayıt altına alınması sağlanıyor. Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların, belediyeyle iletişime geçerek, başvuruda bulunabileceği belirtildi.