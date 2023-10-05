Sokak hayvanları ambulansı Eyüpsultan'ın mahallelerinde

Eyüpsultan Belediyesi Sokak Hayvanları Ambulansı can dostlarımız için cadde cadde, sokak sokak hizmet vermeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde veterinerlik ekipleri, Sokak Hayvanları Ambulansı ile vatandaşların sahibi bulunduğu minik dostlar için hizmeti ayaklarına kadar götürüyor.

İlçede yaşayan hayvansever vatandaşlarımızın sahibi oldukları can dostlar için sahaya inen veterinerlik ekipleri, Sokak Hayvanları Ambulansı ile 2 – 3 Ekim tarihlerinde Akşemsettin Mahalle Muhtarlığı önünde görev aldı.

Vatandaşlar bu hizmetten çok memnun kaldıklarını belirterek, “Evlerimizde beslediğimiz minik dostlarımızın bizim için çok büyük önem taşıyor. Onların bu bakımları normalde bizler için çok maliyetli oluyor. Ama belediyemiz sağ olsun bizim için ücretsiz olarak bu hizmeti veriyor. Bu uygulama için öncelikle Belediye Başkanımız Deniz Köken beye çok teşekkür ediyoruz.” dediler.

Sokak Hayvanları Ambulansı 6 Ekim Cuma gününe kadar Barış Manço Parkı önünde hizmet vererek, vatandaşların sahibi bulunduğu minik dostlara aşıları yapılarak, muayeneleri yapılacak.