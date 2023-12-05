Sokak hayvanları aç kalmasın!

Soğukların yurt genelinde hissedildiği şu günlerde sokak hayvanları daha da zor bir yaşam mücadelesi veriyor.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Güney Marmara ve Ege Bölge Başkanı, CAN VET Veteriner kliniği Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, yurt genelinde çetin kış şartlarıyla mücadele eden sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Dünya Türk Birliği Güney Marmara ve Ege Bölge Başkanı, CAN VET Veteriner kliniği Yönetim Kurulu Başkanı Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan, çetin kış şartları insanları olduğu kadar hayvanları da etkilediğini belirterek, "Soğuk kış günlerinde aç kalan başta serçe, kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının ölüm kalım mücadelesine yardımcı olmak için özellikle bina önlerine bir kap mama bir tas su bırakalım. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım sokak hayvanlarına sadece kışın değil yazında sahip çıkmalıyız” dedi.

Soğukta kedilerin 6, köpeklerin 17 saat aç kalırlarsa donarak öldüklerine dikkat çeken Veteriner Hekim Alkan, “Onların vücut sistemleri yemek yiyerek ısı salgılayabiliyor. Bıraktığınız mamanın yağmur ve kardan zarar görüp bozulmaması için, bir damacana ya da 5 litrelik plastik su bidonunun önüne bıçakla pencere açıp mamaları içine bırakabilirsiniz. Plastik bir kap suyun içine bir damla zeytinyağı damlatıp kapınızın önüne koyabilirsiniz. Plastik kap ve zeytinyağı suyun donmasını önler. Herkes bu konuda bir birine öncü olursa birden fazla hayvanın hayatını kurtarabiliriz.” diye konuştu.