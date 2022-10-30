Sokak fotoğrafçılığına büyük ilgi

ESMEK ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen ve kontenjanları kısa sürede dolan “Sokak Fotoğrafçılığı Atölyesi” usta fotoğrafçı- gazeteci Abdülkadir Karataş’ın muhteşem sunumuyla gerçekleştirildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Sekizincisi düzenlenen Sokak Fotoğrafçılığı Atölyesi için İstanbul’dan gelen fotoğraf sanatçısı Karataş, Haller Gençlik Merkezi’nde düzenlediği ‘Sokak Fotoğrafçılığında Ezber Bozan Bakış’ adlı sunumuyla fotoğraf tutkunlarına, güzel fotoğrafları yakalamanın ayrıntılarını anlattı. Sanatçı, fotoğraflarından oluşan sunumlarıyla katılımcıları kendisine hayran bıraktı.

Sokak fotoğrafçılığının tanınmış ismi Karataş, atölye çalışmalarına katılan fotoğrafçılarla Odunpazarı’nın tarih kokan sokaklarında uygulama çalışmaları da yaptı. Katılımcılar sokak fotoğrafçılığının önemli noktalarını öğrenerek, güzel karelere imza attılar.

Eskişehir’de “Sokak Fotoğrafçılığı Atölyesi”ni başlatan ESMEK ve Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nin fotoğrafçılığa büyük katkıda bulunduğunu belirten fotoğraf tutkunları, Başkan Yılmaz Büyükerşen’e değerli bir fotoğraf sanatçısını Eskişehir’de kendileri ile buluşturduğu için minnettar olduklarını söylediler.