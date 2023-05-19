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Söğüt’te 'Müzeler Haftası'na coşkulu kutlama

YAŞAM 19.05.2023, 15:24
Söğüt’te 'Müzeler Haftası'na coşkulu kutlama

Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) ve UNESCO tarafından Uluslararası Müzeler Günü olarak kabul edilen 18 Mayıs tarihinde Bilecik’te Müzeler Haftası Söğüt Müzesinde yapılan resmî tören ile kapılarını ziyaretçilere açtı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Söğüt Müze Müdürlüğü bahçesinde Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İl Protokolü ve Söğütlü vatandaşların katılımıyla düzenlenen program saygı duruşu ve istiklal marşının ardından, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile devam etti.

Ardından Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Söğüt Yöresi Folklor Ekibi gösterileri gerçekleştirildi.

Yine müze bahçesinde 15 yıldan bu yana yaptığı araştırmalar ve derlemeler sonucunda birçok kitap yazan ve Söğüt tarihi ile ilgili binin üzerinde belge ve fotoğrafı nesilden nesile aktarılması için çalışan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rahmi Akbaş tarafından oluşturulan Söğüt Tarihi Fotoğraf Sergisi gelen ziyaretçilere aktarıldı.

Katılımcıların Müze ziyaretleri ile devam eden programda Bakanlık Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kılıç Ustası Sezer SARGIL tarafından el emeği göz nuru, tamamen aslına uygun stil ve materyallerden yapılan, el ustalığı ile esere dönüşen tarihi kılıçlar ve savaş aletleri misafirlere ve protokol üyelerinin beğenisine sunuldu. Ardından Ertuğrul Gazi Türbesinde Alp Nöbet değişim törenin izlenmesi ile türbede şehitlerimize ve Ertuğrul Gazi hazretlerine dualar edildi.

Programın ikinci kısmında ise Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rahmi Akbaş tarafından Söğüt Müzesi konferans salonunda öğrencilere yönelik “Söğüt Tarihi Paneli” düzenlendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan şu ifadelere yer verdi.

Müzeler; tarihimize ışık tutan, geçmiş ile geleceğe adeta köprü vazifesi kuran önemli yapılardır. Her yıl 18 Mayıs tarihinde Uluslararası Müzeler Günü ve bulunduğu hafta boyunca Müzeler Haftası olarak kutlanan bu önemli günde bizlerde kuruluşun ve kurtuluşun şehri, Ertuğrul Sancağı Osmanlı Ocağı Söğüt İlçemizde bu coşkuyu tarih, kültür ve sanat severler ile paylaşmak istedik. Bu doğrultuda şehrimizde bulunan iki Bakanlığımıza ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze bağlı müzelerimizden biri olan Söğüt Müzesinde güzel bir program icraa ettik. Yöremize ait Halk Oyunları gösterileri, fotoğraf ve kılıç sergisi, konferansların içerisinde bulunduğu programa Söğüt Kaymakamımız sayın Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanımız sayın İsmet Sever, İlçe Protokolümüz ve Söğütlü hemşerilerimizin katılımları bizleri onurlandırdı. Bu vesileyle programın gerçekleştirilmesinde bizlere katılımları ile katkı sağlayan desteklerini esirgemeyen Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Rahmi Akbaş hocamıza, Kılıç Ustası Sezer Sargıl’a, Müze Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelimize, kıymetli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz.

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