Son Dakika

Soğanın tadını künefeye benzetti! 12 yaşında her gün 1 kilo tüketiyor!

YAŞAM 31.10.2023, 17:25
Soğanın tadını künefeye benzetti! 12 yaşında her gün 1 kilo tüketiyor!

Bursa Nilüfer'de yaşayan, küçük yaştan itibaren kilolarca sarımsak ve soğan tükettiğini ifade eden 12 yaşındaki Eymen görenleri şaşkına çevirirken, kendini çok güçlü hissettiğini ve hiç hastalanmadığını da belirterek akıllarda soru işareti bıraktı. Diyetisyen Fatma Çobur, kuru soğanın çiğ tüketilmesinin gastrit ile reflüye sebep olabileceğini söylediDuygu TAŞKIRAN - M. Taha ÇELİKBAŞ - Esmanur GÜLBAHAR - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Eymen Ayhan her gün en az 10 diş sarımsak ve bolca soğan tüketiyor. Küçük yaştan itibaren her gün soğan ve sarımsak yiyen Eymen, arkadaşları ile gezerken bile sarımsağı yanından ayırmıyor.

Yediği sarımsak ve soğanlar ile kendini çok güçlü hissettiğini ve neredeyse hiç hastalanmadığını belirten Eymen, “8 yaşında soğan yemeye başladım. Çok da iyi yiyorum, tadı künefeye benziyor. Sağlığım gayet yerinde, soğan ve sarımsak sağlıklı gıdalar. Herkese tavsiye ediyorum. Arkadaşlarıma da yemelerini tavsiye ediyorum ama okuldan önce değil, çünkü kokuyor.” dedi.

“SÜREKLİ BİR SOĞAN YEME İSTEĞİ VAR”

Eymen'in annesi Özgül Bingül Ayhan, Eymen’in küçük yaştan beri sürekli soğan yemesiyle ilgili olarak, “Küçüklüğünden beri soğan ve sarımsak yiyor. Okula giderken de yemek istiyor ancak ‘Ağzın kokar, yeme oğlum.’ diyorum. Bazen aşırı derecede yemek istiyor. Marketten kokulu sakızlar alıyoruz, dişlerini fırçalaması konusunda sürekli uyarıyorum. Sürekli bir yeme isteği var ve bunu durduramıyorum. Daha önce doktora da gitmedim. Neden böyle bir ihtiyaç duyuyor bilmiyorum ama sürekli bir soğan-sarımsak yeme isteği var.” diye konuştu.

Oğlunun okuldan geldiği gibi eline top aldığını ve futbol oynamayı çok sevdiğini belirten anne, şimdiye kadar sağlıkla ilgili herhangi bir problemle karşılaşmadıklarını da dile getirdi.

DİYETİSYEN ÇOBUR: KURU SOĞAN ÇİĞ TÜKETİLDİĞİNDE MİDEDE YANMA YAPAR

Konuya ilişkin görüşlerini aldığımız Diyetisyen Fatma Çobur, fazla soğan tüketiminin birçok rahatsızlığı tetikleyeceğini vurguladı.

Çobur, sarımsağın bağışıklığı güçlendirdiğini belirterek, "Her şeyin aşırısı zararlıdır" dedi.  Kuru soğan çiğ olarak tüketildiğinde midede şişkinlik ve yanma yaparken, gastrit ile reflüye de sebep olabileceğini ifade eden Çobur, "Fazla tüketildiğinde kanamaları artırabilir. Basur kanamaları olanlar kuru soğan tüketirken dikkatli olmalıdır. Bunun yanı sıra kuru soğanın migren ağrılarını tetikleyici etkileri olabilir. Soğanın yetişkinler için önerilen günlük tüketim miktarı 1-2’dir. Durum böyleyken 12 yaşındaki bir çocuğun kilolarca soğan tüketmesi yan etki oluşturabilir" diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 10 28
3. A.Demirspor 10 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Kasımpasa 10 18
6. Trabzonspor 10 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 10 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Villarreal 11 12
13. Getafe 11 12
14. Sevilla 10 10
15. Cadiz 11 10
16. Mallorca 11 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 11 6
20. Almeria 11 3