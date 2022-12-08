SMA hastası çocuklara büyük destek

Adana'da “SMA’nın farkında mısın” sloganıyla başlatılan SMA hastası çocuklara hayırsever vatandaşlardan büyük destek geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bağışta bulunarak destek verdiği kampanyaya, hayırseverleri katılmaya çağırdı.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yeşiloba Hipodromu’nda SMA hastalarına destek amacıyla başlatılan bağış kampanyasına katıldı. “SMA’nın farkında mısın” sloganıyla gerçekleştirilen ve SMA hastası çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak için başlatılan bağış kampanyasına ilk destek verenler arasında yer alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “SMA’lı çocuklarımıza umut olmak isteyen tüm hayırsever kardeşlerimi destek vermeye çağırıyorum” dedi.