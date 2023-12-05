'Sizin gözünüzden Gölcük' sonuçlandı

Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği iş birliği, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlenen “15. Sizin Gözünüzden Gölcük” konulu ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi; ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmaları düzenleyerek ilçenin tanıtımına ve “Sanat Kenti Gölcük” anlayışına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda; Gölcük Belediyesi ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Derneği iş birliği, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu desteğiyle düzenlenen; “15. Sizin Gözünüzden Gölcük” konulu ödüllü fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar belirlendi.

SANATIN GÜCÜ GÖLCÜK’Ü FOTOĞRAFLADI

İlçe sınırları içinde yer alan, keşfedilmeyi bekleyen, turistik alanların ve çekim merkezlerinin ilçenin simgeleri haline gelen mekânların fotoğraf sanatının kalıcı gücü ile gelecek nesillere aktarma amacıyla düzenlenen yarışmaya; 119 fotoğraf sanatçısı, birbirinden değerli 444 fotoğraf gönderdiler. Jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirmenin ardından yarışmada; 1. Cengizhan Türkoğlu,

2. Ömer Faruk Güler, 3. ise Ahmet Turan Kural oldu. Feyza Kurt Yılmaz, Sare Kural ve Uğur Çimen'e ait 3 fotoğraf mansiyon ödülü kazanırken, 34 fotoğraf ise; sergilenmeye hak kazandı.

Gölcük’ün adının özellikle sanat ve kültür faaliyetlerle duyurulması hedefiyle çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “GFSD üyesi olarak benim de aralarında yer aldığım jüri üyeleri; Yekta Ali Kurtuluş, Beyhan Özdemir, Berna ikiz, Recep Yüksel, Fatih Taşdelen, Zehra Çöplü'ye, dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm fotoğraf sanatçılarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

YARIŞMADA DERECEYE GİRENLER

Yarışmada; Altın Madalya - Cengizhan Türkoğlu - “Halıdere Sahili”, Gümüş Madalya - Ömer Faruk Güler – “Rahvan At”, Bronz Madalya - Ahmet Turan Kural - “Saraylı”, Mansiyon - Feyza Kurt Yılmaz – “Balıkçılar”, Mansiyon - Sare Kural – “Eve Dönüş”, Mansiyon - Uğur Çimen – “Teyze”.