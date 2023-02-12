“Sizi en iyi biz anlarız” notu duygulandırdı

İzmit Belediyesinin, iki deprem felaketi ile sarılan Kahramanmaraş ve çevre illerine gönderdiği “Sizi en iyi biz anlarız, Yanınızdayız” notlu yardım tırları vatandaşlara duygulu anlar yaşatıyorKOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından İzmit Belediyesi, deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan araçları göndermeye devam ediyor.

Depremin ne demek olduğunu çok iyi bilen İzmit halkının destekleriyle hazırlanan yardım araçları, deprem bölgesine “Sizi en iyi biz anlarız. Yanınızdayız” notuyla gönderiliyor. Yollarda araçların üstündeki notu gören vatandaşlar da İzmitlilerin dayanışma ve yardımlaşma azminden dolayı duygulanarak hislerini sosyal medyadan paylaşıyor.

“İYİ Kİ VARSIN İZMİT”

Deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan tırı yolda gören bir vatandaş yaşadığı duyguları sosyal medyadan paylaştı.

Paylaşımda, “İzmit’ten gelen yardım tırının önüne SİZİ EN İYİ BİZ ANLARIZ yazmışlar. Çocukluğumuzda üzüldüğümüz insanlar, şimdi çocuklarımıza üzülmüş. Tırın önünde hıçkıra hıçkıra ağladım. İyi ki varsın İzmit, sen benim canımsın. Deprem olduğundan beri donup kalmıştım, ağlama hissimi kaybetmiştim sanki. Ta ki o yazıyı görene kadar. Hayatım boyunca unutamayacağım tek an bu olacak. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hepiniz, tüm şehirler, iyi ki varsınız” ifadelerine yer verildi.