Son Dakika

Sivrisineksiz Kocaeli için 204 milyon 178 bin 66 adım

YAŞAM 07.01.2024, 11:10
Sivrisineksiz Kocaeli için 204 milyon 178 bin 66 adım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sivrisineksiz Kocaeli için 2023 yılında 204 milyon 178 bin 66 adım attı. 1 milyon159 bin 495 kova ve bidona da müdahale edildi.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vektör özelliği taşıyan sivrisinek ve karasinekle mücadele kapsamında 127 personelle tüm ilçelerde aralıksız bilgilendirme ve fiziksel mücadele yapıyor.

Bu kapsamda sivrisinek ve karasineğin tüm üreme alanlarına müdahale edilerek sineksiz bir Kocaeli için 2023 yılında özellikle yaz aylarında 204 milyon 178 bin 66 adım atıldı. Adımlar kilometreye çevrildiğinde ekiplerin dünyanın etrafını 3 kez, Kocaeli’nin çevresini ise 510 kez yaya olarak turladığı hesaplandı.

127 PERSONEL SAHADA

Vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi için Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı vektör mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hastalıkların yayılmasında önemli rol oynayan sivrisinek, karasinek vb. canlıların üreme alanları ve üremeye sebebiyet verilen alanlar tespit edilerek sezon boyunca periyodik olarak ilaçlanıyor. 12 ilçede ilaçlama çalışmaları 127 personel, 78 adet ekipman ve 41 adet araç ile yapılıyor. Sulak alan ve dereler için ise 4x4 amfibik araç kullanılıyor. Sahada sivrisinek ağırlıklı karasinek, kemirgen ve diğer haşerelere karşı önleyici müdahale yapılıyor.

132 BİN 715 KM YOL KATEDİLDİ

Toplumsal sağlığın korunması, hastalıkların yaygınlaşmaması ve birçok bulaşıcı hastalığın etkin bir şekilde kontrol altına alınabilmesi için vektörlerle mücadele edilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda vektör mücadele ekipleri Kocaeli’nde sezon boyunca sivrisineğin ürememesi için araçlar ile günde 510 km yol yaptı. Ekipler bir sezonda ortalama 132 bin 715 km yol yaptı. Vektör özelliği taşıyan (sivrisinek, karasinek vb) mücadele kapsamında ekipler büyük bir başarıya imza attı. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı vektör mücadele ekipleri sezon boyunca sivrisineğin ürememesi için 204 milyon 178 bin 66 adım attı.

Ekipler, ilaçlamanın yanı sıra sivrisineklerin üreyebileceği alanlara da müdahale etti. Bu kapsamda birikmiş yağmur suyunu toprak ile buluşturdu. Vektör Mücadelesi Ekipleri, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde vatandaşlarımızın da desteği ile en yakın mahalleden en uzak mahalleye kadar yaz sezonunda vatandaşın biriktirmiş olduğu yağmur suları ile dolu 1 milyon 159 bin 495 adet kova, bidon ve varili toprağa dökerek, doğaya tonlarca ilaç atmak yerine çevre dostu bir mücadele gerçekleştirmiş oldu. Yetkililer vektörle mücadele kapsamında ulaşılan başarıya en büyük katkının vatandaşımızdan geldiğini belirterek; desteğin devam etmesi halinde 2024 yılında da sivrisineksiz bir yaz geçirmemize destek olunacağı aktarıldı.  

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 18 45
2. Galatasaray 17 44
3. Trabzonspor 18 33
4. Kayserispor 18 29
5. Rizespor 18 29
6. Beşiktaş 18 29
7. A.Demirspor 18 28
8. Kasımpasa 18 26
9. Antalyaspor 18 25
10. Sivasspor 18 24
11. Alanyaspor 18 21
12. Ankaragücü 18 20
13. Başakşehir 18 20
14. Gaziantep FK 18 20
15. Hatayspor 18 19
16. Konyaspor 17 18
17. Samsunspor 18 18
18. Karagümrük 18 17
19. Pendikspor 18 15
20. İstanbulspor 18 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 20 34
7. Brighton 20 31
8. M. United 20 31
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 48
2. Girona 19 48
3. Barcelona 19 41
4. Athletic Bilbao 19 38
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 19 32
7. Real Betis 19 28
8. Getafe 19 26
9. Valencia 19 26
10. Las Palmas 19 25
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Villarreal 19 19
14. Mallorca 19 18
15. Deportivo Alaves 19 17
16. Sevilla 19 16
17. Celta Vigo 19 16
18. Cadiz 19 15
19. Granada 19 11
20. Almeria 19 5