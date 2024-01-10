Şivlilik hediyeleri Konya'da sevindiriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’ya özgü bir gelenek olan “Şivlilik” kültürünün yaşatılması amacıyla 31 ilçedeki anaokulu, ilkokul ve 4-6 yaş Kur’an kursundan oluşan 220 bin öğrenci için hazırladığı “Şivlilik” hediyelerinin okullarda dağıtımını yapıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 31 ilçedeki tüm anaokulu, ilkokul ve 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerini “Şivlilik” hediyeleriyle sevindiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üç ayların gelişinde kutlanan ve Konya’ya özgü bir gelenek olan “Şivlilik” kapsamında bu yıl da çeşitli etkinliklerle çocukların yüzleri güldürmek için çabaladıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların zihinlerinde hoş bir anı bırakmak ve “Şivlilik” geleneğini yaşatılmasına katkı sağlamak istediklerini ifade eden Başkan Altay, “Anaokulu, ilkokul ve Diyanet’e bağlı 4 ve 6 yaş Kur’an kurslarındaki 220 bin öğrencimiz için 31 ilçemizde hazırladığımız şivlilik paketlerini okullarda yavrularımıza dağıtımını başladık. İnşallah bugün ve yarın çocuklarımıza hediyelerin tamamını ulaştırmış olacağız. Tüm gayretimiz ve çabamız bu özel günde yavrularımızı mutlu etmek için” ifadelerini kullandı.

Şivlilik geleneğini ve şeker toplamayı çok sevdiğini söyleyen çocuklar ise hediyeleri çok beğendiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.