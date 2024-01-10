Şivlilik Çocuk Bayramı'na ilk günden yoğun ilgi

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Belediyesi iş birliğinde şivlilik geleneğini canlı tutmak amacıyla düzenlenen Şivlilik Çocuk Bayramı kapılarını ziyaretçilerine açtı. 5 gün sürecek ve çeşitli etkinliklerin, söyleşilerin, müzikallerin, gösterilerin yer aldığı organizasyon ilk günden yoğun ilgi gördü.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi’nin, Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen Şivlilik Çocuk Bayramı başladı.

Şivlilik Çocuk Bayramı ile Konya’da her yıl geleneksel olarak kutlanan şivlilik geleneğinin hem yaşatılması hem de çocukların eğlenceli vakit geçirmesi sağlanıyor. 5 gün sürecek festival programı boyunca çocuklar sevilen çizgi film animasyon karakterlerinin müzikalleriyle eğlenirken, aileler de söyleşilerle çocuk eğitimi konusunda bilgiler alacak.

Festivalin ilk gününe çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Etkinliklerin başladığı saatten itibaren Selçuklu Kongre Merkezi’ne gelen çocuklar ve aileleri müzikaller, animasyonlar ve etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdi.

Recep ayının gelmesiyle birlikte rahmet, bereket ve mağfiretin sembolü olan üç aylara girdiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu vesileyle tüm İslam aleminin üç aylarını tebrik ediyor, bu mübarek ayların tüm dünyada başta çocuklar olmak üzere mazlumların katledilmediği bir hayatın başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Selçuklu Belediyesi olarak, Konyamızın kadim geleneği olan şivlilik ve fener alayını 2 yıl önce çocuk festivali olarak kutlamıştık. Geçen yıl da Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu güzel festivali çocuk bayramına dönüştürmüştük. Artık bu yıldan itibaren Şivlilik Çocuk Bayramı’nı geleneksel hale getiriyoruz. Geçen yıl olduğu gibi Konya Büyükşehir Belediyemizle birlikte hazırladığımız programla bu yıl da 10-14 Ocak tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezimizde Şivlilik Çocuk Bayramı’nda çocuklarımızla ve aileleriyle birlikte oluyoruz. Çocuklarımıza 3 ayların manevi iklimini de yaşatacağımız 5 günlük şenlikte hem çocuklarımız doyasıya eğlenecekler hem de ailelerini alanında uzman çok değerli konuklarımızın konferans ve söyleşilerine katılabilecekler. Tabii her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinliğimizde çocuklarımıza sürpriz hediyelerimiz olacak. Fener Alayı, müzikaller, konferanslar, animasyonlar, yarışmalar, gün boyu etkinlikler ve ikramlar Şivlilik Çocuk Bayramı’mızda çocuklarımızı bekliyor” diye konuştu.