“Şivlilik Çocuk Bayramı” kadim geleneği yaşatıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Belediyesi iş birliğinde düzenlenen “Şivlilik Çocuk Bayramı” Selçuklu Kongre Merkezi’nde çocuklara kapılarını açtı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen “Şivlilik Çocuk Bayramı” Selçuklu Kongre Merkezi’nde başladı.

Açılış programında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bugünün özel bir gün olduğunu belirterek, “Çünkü Konya'mızın asırlık geleneği Şivliliğin bayrama dönüştüğü gün. Bu yıl Büyükşehir Belediyemizle birlikte iş birliği halinde artık Şivliliği bir çocuk bayramına dönüştürdük. Bu asırlık geleneği inşallah bundan sonra Konya'mızda bir bayram havasında hep birlikte içerisinde gerçekleştireceğiz. Üç aylar mübarek aylar, mübarek günler. İnşallah bizler için rahmetin, bereketin, mağfiretin dolu dolu yaşandığı aylar olacak. Çocuklarımızla birlikte bu güzel günleri idrak edebilmek, onları sevindirebilmek, kardeşliği, barışı, dayanışmayı, yardımlaşmayı, milli manevi değerlerimizi onlara aktarabilmek bizim için önemli. Bütün misafirlerimize açılış programımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konya’nın geçmişten gelerek bugüne taşınan ve bugünden de gelecek nesillere taşınacak çok güzel gelenek, görenek, örf ve adetleri olduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş,“ Konya birçok şehirde olmayan farklı geleneklere sahip, geçmişiyle barışık yaşayan bir şehir. Konya dışından gelen, daha önce Konya'yla bir şekilde münasebeti olmuş ama başka şehirde yaşayan ailelere, ablalara denk geldik. Şivliliğe katılmak için Çocuğunu almış gelmiş, günübirlik, sabah gelmiş, akşam geri dönecek. Hep beraber çok güzel eğlenceli bir gün yaşanıyor. Ben bu programda emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Selçuklu Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Etkinliğin hem Konya’ya hem de şivlilik geleneğine çok yakıştığını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Konya’mızın çok güzel bir geleneği olan Şivlilik, çocuklarımızın sosyalleşmesi, mahalleyi tanıması, çevreyi tanıması, birbirleriyle kaynaşması adına çok güzel bir etkinlik. Bizler böyle birlikte, beraber hareket ettiğimiz sürece inşallah daha güçlü olacağız. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. İnşallah hep birlikte sağlık, mutluluk, huzur içerisinde Ramazan ayına da kavuşuruz diyorum. Selçuklu Belediyemizi, Büyükşehir Belediyemizi, Meram Belediyemizi tebrik ediyorum.” dedi.

ETKİNLİKLER HER YIL GELİŞİYOR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hatırların canlanarak çocukluk günlerine geri döndüğünü belirterek, böyle imkanların olmadığı kendi zamanlarında Şivliliği dört gözle beklediklerini söyledi. Bu özel günü çocuklara hatırlatmak için her yıl etkinliklerin gelişerek devam ettiğini ifade eden Başkan Altay, “Burada aslında yapmaya çalıştığımız şey, çocuklarımızın zihninde iyi bir hatıra kalması. Mübarek ayların gelişinin toplum tarafından tekrar hatırlanması. Ramazan’a hazırlık ve en son da ‘Rabbim bize Ramazan’a kavuştursun, bayrama kavuştursun’ diye dua etmek. Bu vesileyle 3 ayların ve Regaip Kandilimizin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” diye konuştu.

“BU GELENEK İLELEBET DEVAM EDECEK”

Çocukların bu etkinliklerde edindikleri bilgiyi, tecrübeyi, hatıraları kendi çocuklarına aktaracaklarını ve yüzyıllardır süregelen bu geleneğin Konya’da ilelebet devam edeceğini kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti: “Konya, gelenekleri olan bir şehir. Konya, Selçuklu’nun Darü’l Mülkü. O günden itibaren mütedeyyin insanların olduğu ve her zaman hassasiyetin yüksek olduğu bir şehir. Büyükşehir olarak bu yıl anaokulu, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimize şivliliklerini gönderdik. Milli Eğitim camiamız çok güzel bir iş çıkardı. Böylece sadece Konya merkezde değil; ilçelerimizde de bu geleneği bir kez daha hatırlatma imkanına kavuşmuş olduk. İnşallah Selçuklu Belediye’mizle birlikte Selçuklu Kongre Merkezi’nde hazırladığımız etkinlik de bu programların ana merkezi haline geldi. Zannediyorum sadece dün 80 binin üzerinde insan ziyaret etti. Pazar akşamına kadar çocuklarımıza eğlenceler hazırlıyoruz.”

Konuşmalarının ardından dua ve kurdela kesimiyle “Şivlilik Çocuk Bayramı”nın açılışı yapıldı. Daha sonra protokol üyeleri etkinlik alanını gezerek çocuklarla yakından ilgilendi.

“Şivlilik Çocuk Bayramı” etkinliğine Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, sivil toplum kuruluşu üyeleri ile çocuklar ve aileleri katıldı.

Birbirinden eğlenceli etkinliklerin çocuklarla buluşacağı “Şivlilik Çocuk Bayramı” 29 Ocak Pazar gününe kadar 11.00 - 22.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.