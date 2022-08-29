Sivaslılar Kocaeli'de hasret giderdi

Sivaslılar, Kocaeli'de düzenlenen “Gardaşlık Günü” etkinliğinde memleket özlemi giderdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli genelindeki tüm hemşeri derneklerinin buluşmalarına destek sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda kentte yaşayan Sivaslıları “Gardaşlık Günü” etkinliğinde bir araya getirdi.

Kartepe Seka Kamp Alanı’nda buluşan Sivaslılar, Ayaz Aydın şarkılarıyla halaylar çekerek, birlik ve beraberliklerini coşkuyla kutladı. Gardaşlık Günü etkinliğine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Vekili Çakmak, programda yaptığı konuşmada kardeşlik, neşe, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Başkan Vekili Çakmak, halay da çekerek Sivaslıların eğlencesine ortak oldu.

MEŞHUR SİVAS KÖFTESİ DAĞITILDI

Kartepe Seka Kamp Alanı’nda gerçekleşen program, Sivas köftesi dağıtılarak başladı. Sabah erken saatlerde başlayan etkinlik akşam geç saatlere kadar devam etti.

Çocuklar için oyun gruplarının da oluşturulduğu alanda aileler de rahat bir şekilde eğlenirken, memleket havasını ve tadını özleyenler için de yöresel ürünler satıldı. Etkinliği daha eğlenceli hale getirmek için gerçekleştirilen hediye çekilişinin ardından Ayaz Aydın konseri ile etkinlik son buldu.