Sivas'tan öğrencilere nakdi destek

Sivas Belediyesi 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında da öğrencilerin yanlarında olmaya devam ediyor. 6 bin öğrencinin heyecanına ortak olarak okul çantaları ile kırtasiye malzemesi desteğini açıklayan Sivas Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere de nakdi eğitim desteğinde bulunacağını duyurdu.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ilkokula yeni başlayan 6 bin öğrencinin heyecanlarına ortak olmak adına okul çantaları ve kırtasiye malzemelerini hediye edeceklerini açıklamıştı. Okulların açılmasına sayılı günler kala Başkan Bilgin bir açıklama daha yaparak ihtiyaç sahibi ailelere nakdi eğitim desteğinde de bulunulacağını duyurdu

Sivas Belediyesine bağlı Hayat Ağacı ve Gıda Bankasını ziyaret eden Başkan Bilgin eğitim dostu belediyecilik anlayışıyla öğrenci ve velilerin yanlarında olacaklarını ifade ederek yapılacak nakdi eğitim desteğiyle ilgili bilgiler verdi.

Çocukların eğitimini önemsediklerini belirten Başkan Bilgin, “Okullarımızın açılmasına sayılı günler kala öğrencilerimiz sınıflarına hiçbir eksiği bulunmadan gelmeleri ve sadece derslerine odaklanmaları lazım. Eğitim dostu belediyecilik anlayışıyla öğrencilerimizin ve velilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken bizlerde öğrencilerimizin başarılı olabilmeleri için onlara destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Nakdi eğitim desteğinden yararlanmak isteyen hemşerilerimiz başvurularını https://online.sivas.bel.tr/SosyalYardim/OnBasvuru/ adresinden yapılabileceğini duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI ŞÖYLE:

- Hanenin toplam geliri 5 bin 300 TL'yi aşmamalıdır. - Üzerlerine kayıtlı 2005 model ve üzeri araç olmamalıdır. - Modeli düşük dahi olsa birden fazla aracının olmaması gerekmektedir. - Üzerlerine kayıtlı ikinci bir ev veya arsa olmamalıdır. - Aktif vergi mükellefi olmamalıdır. -Müracaat eden aile fertlerinin resmi ikametlerinin Sivas Merkez olması gerekmektedir. - IBAN numarası başvuru yapan kişiye ait olmalıdır. - Başvurular 16.09.2022 saat 17.00'de sona erecektir.