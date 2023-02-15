Sivas'tan 20 konteyner deprem bölgesine ulaştı

Sivas Belediyesi tarafından deprem bölgesine gönderilen 20 adet konteyner araç Malatya’ya ulaştı.SİVAS (İGFA) - Tüm imkânlarını afet bölgesi için seferber eden Başkan Hilmi Bilgin idaresindeki Sivas Belediyesi, şehirde taziye aracı olarak kullanılan konteyner araçların hızlı bir şekilde dönüşümünü yaparak geçtiğimiz günlerde Malatya’ya göndermişti. Bölgeye ulaşan araçlar, İnönü Üniversitesi kampüsü içerisine konuşlandırıldı.

Özellikle sağlık çalışanlarının barınma ihtiyacını gidermek amacıyla gönderilen konteynerler ile birlikte ranza, yatak, uyku seti, battaniye ve ısıtıcı gibi temel ihtiyaç malzemeleri de yer alıyor.

Sevkiyatını hayırseverlerin üstlendiği konteynerler ve ihtiyaç malzemeleri, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve üniversite idarecilerinin gözetiminde yerleştirildi.

Deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için tüm Sivas halkının seferber olduğunu söyleyen Başkan Bilgin, gereken çalışmaların büyük bir hassasiyetle sürdürüleceğini ifade etti.