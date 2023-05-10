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Sivas'ta öğrencilere 'Orta Asya' gezisi

YAŞAM 10.05.2023, 14:19
Sivas'ta öğrencilere 'Orta Asya' gezisi

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Diriliş Nesli Ahmed Yesevi Yolunda Kitap Okuma ve Bilgi Yarışması’ kapsamında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.SİVAS (İGFA)- Proje kapsamında şehir merkezindeki toplam 2000 lise öğrencisine tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun Ertuğrul Gazi, yazar Fatih Duman’ın ise Pir ve Kızılelma adlı kitapları dağıtıldı. Kitaplarının okunması ve tahlili sonrasında düzenlenen sınavda 700 öğrenci yarıştı. Sınava giren 700 öğrenci hızlı trenle Ankara ve Konya gezilerine götürülecek. Dereceye giren 11 öğrenci için de Orta Asya gezisi düzenlenecek.

Sivas Belediyesi öncülüğünde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimde Diriliş Derneği tarafından organize edilen yarışma sonucunda dereceye giren öğrenciler için Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi. Şiir dinletisi ve ödül töreni programına; Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Milletvekili Semiha Ekinci, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Törende Konuşan Eğitimde Diriliş Derneği Başkanı Fahrettin Yılmaz, projenin hazırlık ve uygulanma aşamaları hakkında katılımcılara bilgi vererek desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım ise “Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi aklı selim, fikri selim, kalbi selim nesiller yetiştirerek hep birlikte Türkiye Yüzyılına koşacağız. Hepinizin bu bilinçte olmasını arzuluyoruz. Bu doğrultuda çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e eğitime verdiği katkılardan dolayı, eğitim camiası adına şükranlarımı sunuyorum. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Mimar Turgut Cansever’in “Şehri imar ederken nesilleri ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesiller imar ettiğiniz şehirleri tarumar eder” sözüne atıfta bulunarak “Biz yola çıkarken ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışına uygun olarak eğitim camiamızla birlikte şehrimizin, ülkemizin, geleceğimizin sahibi gençlerimizi merkeze aldık. Eğitim noktasında milli manevi değerlere haiz bir gençlik yetişmesi için ne yapabiliriz dedik. Konunun paydaşlarıyla gençlik çalışmalarımızı koordine ettik.” şeklinde konuştu.

Bilgin devamında; “Sevgili gençler, bizim derdimiz sizlerin güçlü bir ülkede yaşaması adına sizlerle birlikte size dayatmadan, direktif vermeden size nasıl yapalım diyerek güzel eserler ortaya koymak, tarihimizi geçmişimizi iyi anlatmak. Sizin milli ve manevi duyarlılığa haiz olmanız noktasında gayret göstermek.  Daha önce Eğitimde Diriliş Derneği ile bir program yaptık gençleri Bosna’ya götürdük. Aliya İzzet Begoviç’in kitaplarını okutarak güzel bir program yaptık. Bugün de ikincisini icra ediyoruz. Yarışmaya 2000 kişi müracaat etmiş, projeye katılan gençlerimizi tebrik ediyorum. Sınava giren tüm öğrencilerimizle önce Ankara’yı sonra Konya’yı ziyaret edeceğiz. Sınavda dereceye giren öğrencilerimizi de Orta Asya’ya Semerkant ve Buhara’ya götüreceğiz. Bu projeye katkı veren herkesi tebrik ediyorum. Projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Semiha Ekinci ise “Her zaman gençlerin yanında olan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e ve projeye destek veren herkese çalışmaları için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından şiir dinletisi ve ödül töreni gerçekleştirildi.

 

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