Sivas'ta öğrenciler kumbara ile yardım edecek

Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu 3/C sınıfı öğrencileri, ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma’ dersleri kapsamında öğretmenleri nezaretinde Hayat Ağacı Derneğini ziyaret etti.SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ümit Hüseyin Çelik, misafirlere eşlik etti.

Hayat Ağacı Derneği bünyesinde ‘Veren El ile Alan Eli’ buluşturan Gıda Bankasını gezen öğrencilere, yardım kuruluşunun yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verildi.

Sivas’ta market benzeri bir yardım kuruluşu olduğunu öğrenen öğrenciler, ilerleyen zamanlarda ihtiyaç sahibi kimselere yardım edecek. Öğrenciler, Hayat Ağacı Derneği’nden verilen masaüstü kumbaraya istedikleri kadar bağış yaparak, Gıda Bankasından yardım alan kimselere katkı sağlamış olacaklar.

Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu 3/C sınıfı Öğretmeni Osman Kandil, öğrencilerle birlikte ilerleyen günlerde kumbarada yardım toplayarak, Gıda Bankasına katkı sağlayacaklarını söyledi.