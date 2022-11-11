Sivas'ta küçüklerden büyük davranış

Sivas'ta Gazi Osman Paşa İlkokulu, Hayat Ağacı Derneği'ne düzenli olarak yardım etmeye devam ediyor.SİVAS (İGFA) - Her eğitim-öğretim yılında Gıda Bankasından yardım alan ihtiyaç sahipleri için çeşitli yardım kampanyaları düzenleyen Gazi Osman Paşa İlkokulu, birinci ve ikinci dönem olmak üzere oyuncak, hikâye kitabı ve kumbarada para toplayarak Hayat Ağacı Derneğine katkı sağlıyor.

Gazi Osman Paşa İlkokulu Sınıf öğretmeni Yücel Budak’ın öncülüğünde yardımlaşma ve dayanışmayla ilgili faaliyetleri bir gelenek haline getiren öğrenciler, ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sınıf Öğretmeni Yücel Budak’ın öğrencileri, birinci sınıftan itibaren, her yıl ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım kampanyalarına katılarak okuldan mezun oluyor. Yardımlaşmayı ve başkalarına saygılı olmayı, çeşitli kampanyalar ile tecrübe eden öğrenciler, “Ağaç yaş iken eğilir” atasözüne uygun şekilde iyilik etmenin önemini küçük yaşlarda öğreniyor.

Gazi Osman Paşa İlkokulu 3 / A Sınıfı öğrencileri, 2022 – 2023 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonunda, topladıkları hikâye kitabı, oyuncak ve 2 bin 123 TL’lik nakit yardımı, Sınıf Öğretmeni Yücel Budak nezaretinde Hayat Ağacı Derneği’ne teslim ettiler.

Sınıf Öğretmeni Yücel Budak, öğrenci ve velilerin katkısı ile yardım topladıklarını belirterek, Sivaslı hayır sahiplerini Hayat Ağacı Derneği’ne bağış yapmaya davet etti.