Sivas'ta 'Hayat Ağacı'na bağış çağrısı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Hayat Ağacı Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Bankasını ziyaret ederek, yardım kuruluşunun çalışmaları hakkında bilgi aldı.SİVAS (İGFA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, hayırseverleri 'Hayat Ağacı Derneği'ne bağış yapmaya davet etti.

Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ümit Hüseyin Çelik ile beraber gıda, giyim ve diğer bölümleri gezen Vali Şimşek, Sivas’ta market benzeri bir yardım kuruluşu olmasından dolayı memnuniyetini ifade etti.

Hayat Ağacı Derneği'nin Türkiye’ye örnek bir yardım kuruluşu olduğunu vurgulayan Vali Şimşek, veren el ile alan elin birbirini görmediği bir uygulama ile ihtiyaç sahiplerinin market ortamında istediği ürünü seçip alabildiğini söyledi.

Vali Şimşek, kurulduğu günden bu yana yardım faaliyetlerinde görev yapan, katkısı olan idareci ve çalışanlar ile hayır sahiplerine teşekkür etti.